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Компания Apple имела большие проблемы с реализацией смартфонов на китайском рынке. В последнее время ситуация для американского гиганта начала улучшаться, но тут же всё испортила вспышка коронавируса в Ухане. Сейчас Поднебесная поборола эпидемию, а калифорнийский гигант пытается за счёт китайского рынка сохранить динамику продаж на фоне пандемии COVID-19 в мире. Сделал он это путём резкого снижения цены актуальных моделей iPhone.

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Apple iPhone 11 Относительно доступный флагман прошлого года в лице модели iPhone 11 поступил в продажу в Китае по цене 5499 юаней (775 долларов) за модификацию с 64 ГБ встроенной памяти. Сейчас компания Apple снизила стоимость смартфона в Tmall до 4779 юаней (670 долларов). В JD модель обойдётся ещё дешевле – в 4599 юаней или 645 долларов.

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iPhone 11 оснащён 6,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 828 х 1792 точек и поддержкой True-tone. Основная камера имеет разрешение 12 Мп + 12 Мп, а фронтальная 12 Мп. Смартфон может записывать видео в формате 4K Ultra HD с частотой 24/30/60 FPS (на обе камеры). Аккумулятор имеет ёмкость 3110 мАч. Сердцем модели выступает процессор Apple A13 Bionic, выполненный по 7-нанометровой технологии.

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Больше всех подешевел iPhone 11 Pro Max. Старшая из трёх новинок 2019 года в Китае начала продаваться по цене от 9599 юаней (1350 долларов) за базовую модификацию. В Tmall стоимость упала до 8359 юаней (1175 долларов), а в магазине JD и вовсе флагман предлагается на 300 долларов дешевле.

Apple iPhone 11 Pro Max реклама В iPhone 11 Pro Max тоже установлены чип A13 Bionic и 12-Мп фронталка. Основная камера получила 12-мегапиксельный телефотомодуль, а ёмкость аккумулятора выросла до 3969 мАч. Дисплей построен на базе 6,5-дюймовой панели Super Retina XDR OLED с разрешением 1242 х 2688 точек. В iPhone 11 Pro Max тоже установлены чип A13 Bionic и 12-Мп фронталка. Основная камера получила 12-мегапиксельный телефотомодуль, а ёмкость аккумулятора выросла до 3969 мАч. Дисплей построен на базе 6,5-дюймовой панели Super Retina XDR OLED с разрешением 1242 х 2688 точек.

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Стоимость iPhone 11 Pro тоже существенно снизилась. Если на старте продаж за смартфон компания просила от 8699 юаней (1225 долларов), то сейчас в Tmall цена снизилась до 7579 юаней (1065 долларов), а в JD – до 6999 6999 юаней (985 долларов). iPhone 11 Pro от версии Max отличается сниженной до 3046 мАч ёмкостью батареи и уменьшенной до 5,8 дюйма диагональю дисплея.