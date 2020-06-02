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Южнокорейская компания Samsung анонсировала один из самых доступных смартфонов в своём ассортименте. Модель называется Samsung Galaxy M01. Её премьера состоялась в Индии, но сразу же после анонса была объявлена цена для рынка России.

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Новинка оснащена дисплеем Infinity-V формата HD+, который имеет диагональ 5,7 дюйма и каплевидный вырез. Сканер отпечатков пальцев отсутствует. Корпус смартфона сделан из пластика, а его габариты составили 146,3 х 70,9 х 9,8 мм.

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В основе Samsung Galaxy M01 лежит мобильный процессор Snapdragon 439, выполненный по 12-нанометровой технологии. Однокристальная система дополнена 3 ГБ оперативки, а вместимость постоянного запоминающего устройства составила 32 ГБ. Других версией не предусмотрено.

Вопросами питания в бюджетнике занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч, которая заряжается через порт micro-USB. На тыльной панели установлено два модуля с разрешением 13 Мп и 2 Мп, а в основу фронтальной камеры положен 5-мегапиксельный датчик изображения. Из остального отметим поддержку технологии распознавания лиц, выделенный слот для карты памяти, Bluetooth 4.2 и разъём для наушников.

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Покупателям новинка будет предложена в синем цвете. Рекомендованная стоимость Samsung Galaxy M01 в России составила 8990 рублей.