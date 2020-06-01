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6 флагманов OnePlus получили новую версию прошивки OxygenOS 10

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Китайская компания OnePlus решила выпустить новую версию программного обеспечения OxygenOS 10 для шести смартфонов, которые продаются на международном рынке. Речь идёт о моделях OnePlus 6 и 6T 2018 года выпуска, OnePlus 7 Pro, 7 Pro 5G, 7T и 7 Pro, представленных в прошлом году, а также о недавней новинке OnePlus 8 Pro.

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OnePlus 8 Pro

Сегодня мы писали о том, что новейший флагман производителя подешевел почти на 300 долларов. В магазине JD его можно купить за 735 долларов или 820 долларов в зависимости от модификации. Ключевой фишкой смартфона было так называемое «рентгеновское зрение». Речь идёт о фотохромном фильтре, который даёт возможность видеть через одежду и пластик с помощью основной камеры.

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Ранее производитель заявлял о планах отключить данную функцию, но только для китайских версий OnePlus 8 Pro, которые работают на базе программного обеспечения HydrogenOS. Но, как оказалось, пользователи за пределами Поднебесной получили апдейт OxygenOS 10.5.9, единственным нововведением которого стало отключение «рентгеновского зрения».

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Размер файла составляет примерно 160 МБ. По словам производителя, он случайно выпустил обновление. Ожидается, что в текущем месяце для OnePlus 8 Pro выйдет ещё один апдейт прошивки, который активирует данную функцию.

Для OnePlus 7 Pro доступно обновление OxygenOS 10.3.3. Размер составляет 300 МБ. Для OnePlus 7T Pro вышла прошивка OxygenOS 10.0.9 размером 244 МБ. OnePlus 7T получил программное обеспечение OxygenOS 10.0.11 размером 244 МБ.

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OnePlus 7 Pro

Для всех трёх смартфонов 2019 года апдейт приносит патч безопасности за май текущего года, улучшает автономность и повышает стабильность системы. В то же время OnePlus 7T и версия Pro обзавелись ещё и поддержкой записи видео в формате HD с частотой кадров 960 FPS.

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OnePlus 7 Pro с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, который продаётся в Европе, получил прошивку OxygenOS 10.0.6 размером 166 МБ. Она принесла патч безопасности за май, оптимизировал работу систему и повысил стабильность соединения.

Наконец, OnePlus 6 и 6T получили OxygenOS 10.3.4 размером 114 МБ и 145 МБ соответственно. Флагманы были анонсированы в 2018 году. Из нововведений отметим заплатку безопасности ОС Android, оптимизацию системы и OnePlus Launcher 4.1.6.

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