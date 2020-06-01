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Компания OnePlus в середине апреля текущего года анонсировала флагманские смартфоны. Если младшая версия стала относительно проходной моделью, то продвинутое издание можно назвать полноценным флагманом. Цена OnePlus 8 Pro в конфигурациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ составила соответственно 899 евро (1000 долларов) и 999 евро (1110 долларов).

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Магазин JD ещё в мае продавал смартфон по сниженной цене. В первый день лета он опустил стоимость ещё сильнее. Так, топовая версия обойдётся в 820 долларов, а за базовую нужно заплатить лишь 735 долларов. В России официально новинка до сих пор не продаётся и вряд ли будет продаваться в будущем. «Серый» смартфон стоит от 65 000 рублей (935 долларов) в начальной и от 74 000 рублей (1060 долларов) в топовой комплектации.

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OnePlus 8 Pro оснащён 7-нанометровой системой-на-чипе Snapdragon 865 с графикой Adreno 650. Корпус флагмана имеет защиту от воды по стандарту IP68. Дисплей Fluid AMOLED характеризуется размером 6,78 дюйма по диагонали и разрешением 1440 х 3168 точек. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, причём на максимальном разрешении в отличие от флагманов Samsung Galaxy S20.

Ёмкость аккумуляторной батареи составила 4510 мАч. АКБ поддерживает 30-ваттную проводную и беспроводную зарядку. В основной камере используется пара сенсоров с разрешением 48 Мп. Один из них дополнен широкоугольной оптикой. Также есть 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом, оптическая стабилизация, 2-мегапиксельный датчик глубины и поддержка 4K Ultra HD с частотой 60 к/сек. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

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OnePlus 8 Pro имеет так называемое «рентгеновское зрение». Это специальный фильтр, который позволяет через камеру видеть сквозь пластик и одежду. Правда, китайская компания намерена отключить эту функцию выпуском обновления программного обеспечения. Из прочего отметим стереодинамики, NFC и операционную систему Android 10 из коробки.