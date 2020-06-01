Стали известны стоимость и характеристики Xiaomi Redmi 9C и Redmi 9A
Сегодня мы писали о технических характеристиках и стоимости смартфона Xiaomi Redmi 9. Модель будет анонсирована в этом месяце, а вместе с ней появятся Redmi 9C и Redmi 9A. Их технические характеристики и цены уже тоже стали известны.
Xiaomi Redmi 8
рекламаRedmi 9A будет самым скромным представителем семейства. Она получит мобильный процессор Helio A25. В одной из модификаций памяти смартфон предложит накопитель на 32 ГБ в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Разрешение основной камеры составит 13 Мп.
Redmi 9C получит ещё неанонсированную однокристальную систему Helio G35 в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного хранилища составит 64 ГБ. О других конфигурациях информации нет. Смартфон будет доступен в двух версиях. Продвинутая получит основную камеру с разрешением 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп и NFC, а более скромная останется без NFC и 5-мегапиксельного датчика изображения.
рекламаЗа питание в обоих смартфонах будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Также из общего отметим 5-мегапиксельную фронтальную камеру, порт USB-C, разъём для подключения проводных наушников и операционную систему Android 10 в составе прошивки MIUI 11.
Стоимость Xiaomi Redmi 9C в зависимости от модификации составит примерно 120-160 долларов. Redmi 9A обойдётся приблизительно в 100-120 долларов.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила