Xiaomi Redmi 9 получит NFC, чип Helio G70 и будет стоить от 160 долларов
В конце этого года компания Xiaomi намерена прекратить выпуск смартфонов без поддержки мобильных сетей пятого поколения. А пока что производитель готовит к анонсу семейство 4G-моделей Redmi 9. На выходных стандартное издание было замечено в базах данных нескольких регуляторных органов, в результате чего стали известны технические характеристики будущей новинки.
Xiaomi Redmi 9 будет оснащён мобильным процессором MediaTek Helio G70. В одной из модификаций памяти смартфон получит 4 ГБ оперативки и встроенный флэш-накопитель вместимостью 64 ГБ. Также можно надеяться увидеть версию с 3 ГБ ОЗУ и хранилищем на 32 ГБ.
рекламаМодель будет оборудована дисплеем IPS формата Full HD+. Разрешение основной камеры составит 13 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Судя по всему, ей достанется модуль с широкоугольной оптикой (8 Мп). В основу лицевой камеры будет положена 5-мегапиксельная матрица.
Xiaomi Redmi 9 поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменным программным обеспечением MIUI 11. До конца этого года будущая новинка получит прошивку MIUI 12. Также стоит отметить разъём для наушников, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и чип NFC.
рекламаСтоимость Redmi 9 составит примерно 160-180 долларов. Напомним, что семейство Redmi Note 9, представленное несколькими смартфонами, оценивается в 160-345 долларов в зависимости от модели и региона продаж. Дороже всего (23 990 рублей | 345 долларов) стоит Redmi Note 9 Pro в модификации 6/128 Гб в России.
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