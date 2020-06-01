Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В конце этого года компания Xiaomi намерена прекратить выпуск смартфонов без поддержки мобильных сетей пятого поколения. А пока что производитель готовит к анонсу семейство 4G-моделей Redmi 9. На выходных стандартное издание было замечено в базах данных нескольких регуляторных органов, в результате чего стали известны технические характеристики будущей новинки.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Xiaomi Redmi 9 будет оснащён мобильным процессором MediaTek Helio G70. В одной из модификаций памяти смартфон получит 4 ГБ оперативки и встроенный флэш-накопитель вместимостью 64 ГБ. Также можно надеяться увидеть версию с 3 ГБ ОЗУ и хранилищем на 32 ГБ.

реклама

Модель будет оборудована дисплеем IPS формата Full HD+. Разрешение основной камеры составит 13 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Судя по всему, ей достанется модуль с широкоугольной оптикой (8 Мп). В основу лицевой камеры будет положена 5-мегапиксельная матрица.

Xiaomi Redmi 9 поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменным программным обеспечением MIUI 11. До конца этого года будущая новинка получит прошивку MIUI 12. Также стоит отметить разъём для наушников, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и чип NFC.

реклама