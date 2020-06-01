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Компания Xiaomi этой весной представила смартфоны линейки Redmi Note девятого поколения. Стандартное издание семейства доступно покупателям в двух модификациях памяти. Версия 3/64 ГБ оценена в 199 долларов, а стоимость конфигурации 4/128 ГБ составила 239 долларов. В продаже Xiaomi Redmi Note 9 ещё не пробыл и месяца, но уже цена топовой модификации упала на 50 долларов.

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Сейчас на AliExpress версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти с промо-кодом NOTE940 можно приобрести за 189 долларов. В базовой конфигурации смартфон стоит с промо-кодом NOTE95 на 15 долларов дешевле.

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Новинка несёт на борту 12-нанометровый мобильный процессор MediaTek Helio G85. Ёмкость встроенной батареи составляет 5020 мАч, а быстрая зарядка по проводу имеет мощность 18 Вт. В смартфоне установлено пять оптических модулей. Спереди обосновался 13-мегапиксельный, а сзади – квартет с разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Программной платформой выступает MIUI 11. Прошивка основана на операционной системе Android 10. В арсенал также вошли Bluetooth, Wi-Fi, гнездо под наушники и чип NFC с поддержкой бесконтактной оплаты. Напомним, что Xiaomi Redmi Note 9 уже был анонсирован и в России. Рекомендованная стоимость модификаций 3/64 ГБ и 4/128 ГБ составила соответственно 16 990 рублей (245 долларов) и 18 990 рублей (275 долларов).