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6 смартфонов Huawei получили прошивку EMUI 10.1

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Компания Huawei объявила о выпуске прошивки EMUI 10.1 для девяти устройств. В этот список входят три планшетных компьютера и шесть смартфонов 2018 и 2019 годов выпуска.

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5 из 6 смартфонов входят в семейство Huawei Mate 20. Это флагманские модели Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, а также фаблеты Mate 20 X с поддержкой мобильных сетей 4G и 5G. Все они были представлены в середине осени 2018 года. В этих устройствах дебютировал 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 980 AI.

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Фаблеты Mate 20 X 4G и Mate 20 X 5G отличаются наличием 7,2-дюймового Full HD+ дисплея. Они вместе с версией Pro и премиальным изданием Porsche Design получили тройную основную камеру с разрешением 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп, оптической стабилизацией и оптическим 3-кратным увеличением.

Шестой аппарат – Huawei nova 5. Он был представлен в середине лета прошлого года. Это первый в мире смартфон на базе 7-нанометрового мобильного процессора Kirin 810. Кроме того, данная однокристальная система в своё время стала первой дебютной платформой среднего уровня, выполненной по технологии 7-нм.

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Что касается планшетных компьютеров, то прошивку EMUI 10.1 получили три модели прошлого года на процессоре Kirin 980. Речь идёт о 8,4-дюймовом и 10,8-дюймовом MediaPad M6, а также об издании MediaPad M6 Turbo Edition.

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