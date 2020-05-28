Xiaomi Mi 10 5G дебютировал в России «по лучшей цене на гаджет подобного калибра» – стоимость оказалась на 27 000 рублей выше, чем в Китае
Почти четыре месяца понадобилось китайской компании Xiaomi, чтобы представить в России флагманский смартфон Mi 10 5G. В Поднебесной его премьера состоялась в первой половине текущего года, а на отечественном рынке флагман дебютировал только сегодня, 28 мая.
Xiaomi Mi 10 5G оснащён системой-на-кристалле Snapdragon 865 с интегрированным хранилищем UFS. Изделие изготовлено по 7-нанометровой технологии. Тип оперативной памяти – LPDDR5. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4780 мАч. Производитель заявляет о высокой автономности и эффективной системе жидкостного охлаждения. Поддерживается 30-ваттная проводная/беспроводная зарядка и 5-ваттная реверсивная беспроводным путём.
рекламаКорпус сделан из алюминия и стекла Gorilla Glass. Габаритные размеры составляют 162,5 х 74,8 х 9 мм, а вес – 208 г. Новинка обзавелась 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+. Он построен на базе матрицы Super AMOLED с частотой 90 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью 500 нит. Разрешение составляет 2340 х 1080 точек. В экране есть небольшой вырез для 20-мегапиксельной камеры с поддержкой HDR и технологии распознавания лиц.
рекламаСканер отпечатков пальцев расположился под дисплеем, освободив всю тыльную панель для основной камеры. Она имеет четыре модуля с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Основной акцент на презентации был сделан на поддержке записи видео в формате 8K Ultra HD. Камера получила оптическую стабилизацию изображения, но осталась при этом без телеобъектива.
Xiaomi Mi 10 5G работает на ОС Android 10 с прошивкой MIUI 11. Новинка имеет стереодинамики, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц и стереодинамики. А вот разъём для наушников и слот под карту памяти не предусмотрены.
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В России флагман китайской компании предлагается в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 ГБ. Стоимость составляет 69 990 рублей. По словам производителя, это «лучшая цена на гаджет подобного калибра». Продажи начнутся 11 июня текущего года. В подарок первые покупатели получат недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в конфигурации 6/128 ГБ. Для сравнения, в Китае модель стоит на 27 000 рублей дешевле.
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