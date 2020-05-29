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Samsung снизила цены на флагманы 2020 года – Galaxy S20 Ultra подешевел на 26 000 рублей

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Очередная новость о скидках пришла из стана российского подразделения компании Samsung. Сегодня мы писали о том, что в России прошлогодняя модель Galaxy S10+ предлагается со скидкой 30 000 рублей и 55 000 рублей в зависимости от комплектации. Кроме того, производитель запустил акцию, в рамках которой можно сэкономить и на покупке флагманов 2020 года.

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Зимой компания анонсировала сразу три модели. Это Samsung Galaxy S20, а также версии Plus и Ultra. Все три новинки официально продаются в России с фирменным 7-нанометровым мобильным процессором Exynos 990. Galaxy S20 и Galaxy S20+ поступили в продажу в модификациях 8/128 Гб по цене 69 990 рублей и 79 990 рублей соответственно, но весной компания решила поднять стоимость на 10 000 рублей. Samsung Galaxy S20 Ultra сейчас в конфигурациях 8/128 ГБ и 16/512 ГБ стоит соответственно 109 990 рублей и 129 990 рублей.

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Однако, по промо-коду SKIDKA20 в официальном магазине можно сэкономить 20%. Но есть нюанс. К каждому смартфону в подарок идут смарт-часы Galaxy Watch Active стоимостью 16 990 рублей, а при использовании промо-кода подарок не предусмотрен.

Как бы там ни было, по акции Samsung Galaxy S10 обойдётся дешевле на 16 000 рублей, а при покупке версии Plus можно сэкономить 18 000 рублей. Samsung Galaxy S20 Ultra в конфигурации 8/128 ГБ обойдётся примерно в 88 000 рублей, тогда как стоимость модификации 16/512 ГБ составляет 104 000 рублей.

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Напомним, что все три смартфона оборудованы, стереодинамиками, панелями Dynamic AMOLED 2X со встроенным сканером отпечатков пальцев и разрешением 1440 х 3200 точек. Диагональ в зависимости от модели составляет 6,2” / 6,7” / 6,9”. В Galaxy S10 установлены основная камера с разрешением 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп и 10-Мп фронталка. В версии Plus на задней панели есть ещё и сенсор ToF. Samsung Galaxy S20 Ultra может похвастаться тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 48 Мп, 12 Мп и 0,3 Мп, а также 40-мегапиксельной камерой для селфи.

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