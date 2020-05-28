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Компания Honor после премьеры флагманской модели Honor 30 Pro+ анонсировала стандартное издание 30-й серии. Как и старшая версия, Honor 30 был представлен в Китае этой весной, и вариант для российского рынка тоже подорожал несущественно в сравнении с китайским собратом.

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Главных особенностей у новинки сразу две. Первая – основная камера. Вторая – однокристальная система. С неё и начнём. Honor 30 оснащён фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 985, который был неожиданно представлен компанией вместе с самим смартфоном в середине апреля. Чипсет имеет CPU с частотой 1,84 ГГц / 2,4 ГГц / 2,58 ГГц и графику Mali-G77. Российская версия флагмана оборудована 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя составляет 128 ГБ или 256 Гб в зависимости от комплектации.

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Что касается второй «достопримечательности» в лице основной камеры, то она выделяется 8-мегапиксельным перископным телеобъективом с 5-кратным оптическим увеличением и оптической стабилизацией. Главный модуль имеет разрешение 40 Мп, а широкоугольный – 8 Мп. Также имеется сенсор глубины на 2 Мп. Фронталка в смартфоне осталась без широкоугольного объектива. Её разрешение составило 32 Мп. Обе камеры могут записывать видео в 4K UHD, но тыльная делает это при 30/60 FPS, а лицевая – только при 30 FPS.

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Honor 30 обзавёлся панелью на органических светодиодах формата Full HD+. Диагональ составляет 6,53 дюйма. Под экраном располагается сканер отпечатков пальцев. Корпус смартфона не имеет защиты от воды, размеры составляют 160,3 х 74,2 х 8,1 мм, а вес – 185 г. Младшая модель, подобно старшей, тоже не может похвастаться разъёмом для наушников. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, а мощность проводной зарядки – 40 Вт.

В качестве программной платформы используется прошивка Magic UI 3.1, основанная на операционной системе Android 10. Все беспроводные интерфейсы во главе с модулем NFC на борту флагмана присутствуют в отличие от сервисов Google.

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Заказать Honor 30 в России можно будет начиная с завтрашнего дня. Продажи начнутся 5 июня. Всем покупателям до 30 июня будут предложены различные подарки от партнёров компании. Со списком вы можете ознакомиться по ссылке, которая указана в начале заметки.

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Смартфон доступен в цветах «Полночный чёрный», «Изумрудно-зелёный» и «Титановый серебристый». Стоимость Honor 30 в модификации со 128 ГБ постоянной памяти составляет 34 990 рублей, а с 256 ГБ – 39 990 рублей. Для сравнения, в Китае эти же конфигурации оценены в 32 000 рублей и 35 000 рублей соответственно.