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Анонс Honor 30 в России: Kirin 985, Android 10 и цена от 34 990 рублей

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Компания Honor после премьеры флагманской модели Honor 30 Pro+ анонсировала стандартное издание 30-й серии. Как и старшая версия, Honor 30 был представлен в Китае этой весной, и вариант для российского рынка тоже подорожал несущественно в сравнении с китайским собратом.

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Главных особенностей у новинки сразу две. Первая – основная камера. Вторая – однокристальная система. С неё и начнём. Honor 30 оснащён фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 985, который был неожиданно представлен компанией вместе с самим смартфоном в середине апреля. Чипсет имеет CPU с частотой 1,84 ГГц / 2,4 ГГц / 2,58 ГГц и графику Mali-G77. Российская версия флагмана оборудована 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя составляет 128 ГБ или 256 Гб в зависимости от комплектации.

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Что касается второй «достопримечательности» в лице основной камеры, то она выделяется 8-мегапиксельным перископным телеобъективом с 5-кратным оптическим увеличением и оптической стабилизацией. Главный модуль имеет разрешение 40 Мп, а широкоугольный – 8 Мп. Также имеется сенсор глубины на 2 Мп. Фронталка в смартфоне осталась без широкоугольного объектива. Её разрешение составило 32 Мп. Обе камеры могут записывать видео в 4K UHD, но тыльная делает это при 30/60 FPS, а лицевая – только при 30 FPS.

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Honor 30 обзавёлся панелью на органических светодиодах формата Full HD+. Диагональ составляет 6,53 дюйма. Под экраном располагается сканер отпечатков пальцев. Корпус смартфона не имеет защиты от воды, размеры составляют 160,3 х 74,2 х 8,1 мм, а вес – 185 г. Младшая модель, подобно старшей, тоже не может похвастаться разъёмом для наушников. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, а мощность проводной зарядки – 40 Вт.

В качестве программной платформы используется прошивка Magic UI 3.1, основанная на операционной системе Android 10. Все беспроводные интерфейсы во главе с модулем NFC на борту флагмана присутствуют в отличие от сервисов Google.

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Заказать Honor 30 в России можно будет начиная с завтрашнего дня. Продажи начнутся 5 июня. Всем покупателям до 30 июня будут предложены различные подарки от партнёров компании. Со списком вы можете ознакомиться по ссылке, которая указана в начале заметки.

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Смартфон доступен в цветах «Полночный чёрный», «Изумрудно-зелёный» и «Титановый серебристый». Стоимость Honor 30 в модификации со 128 ГБ постоянной памяти составляет 34 990 рублей, а с 256 ГБ – 39 990 рублей. Для сравнения, в Китае эти же конфигурации оценены в 32 000 рублей и 35 000 рублей соответственно.

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Olejik
19:58
Хрень какая-то, зачем сюда приплели телефоны хз. Что на ПК у людей, разрешение и частота обновления???
Самым популярным разрешением экрана в мире остается 360x640
Янчик Петрова
19:57
они стали тыквой еще до выхода)))))))
Процессоры AMD Ryzen 4000 могут стать самым большим технологическим прорывом за последние 10 лет – высокие тактовые частоты, 5-нм техпроцесс и выход в 2021 году
killa211
19:56
20ый был 28, 30ый стал 35. Еще и без гугла. Вот так молодцы.
Анонс Honor 30 в России: Kirin 985, Android 10 и цена от 34 990 рублей
dyam
19:56
есть люди с консолью головного мозга. У них ПК - только для работы, консоль для игр. Старье не старье - но оно уже есть, в потенциале или уже купленное.
«Тысячи игр» будут доступны на Xbox Series X благодаря обратной совместимости
Елисей Творимиров
19:54
https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=234486
Процессоры AMD Ryzen 4000 могут стать самым большим технологическим прорывом за последние 10 лет – высокие тактовые частоты, 5-нм техпроцесс и выход в 2021 году
peppery
19:53
Ты видимо пропустил последние новости. Huawei получит то, что уже законтрактовано до сентября и ничего нового заказать не сможет, к сожалению.
AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
Tima Perepechin
19:52
Ещё б B350 завезли,бы ло б вообще бомба
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Winssy
19:49
Прорывом я бы zen 2 не назвал. Скорее просто отличные процы за свою цену. В моем понимании прорыв это когда +30-50% производительности на ядро от ближайшего конкурента. Ну в рамках самой АМД да, после...
Процессоры AMD Ryzen 4000 могут стать самым большим технологическим прорывом за последние 10 лет – высокие тактовые частоты, 5-нм техпроцесс и выход в 2021 году
r2000
19:49
Жаль, что Хуавей не продает их под своим брендом, для меня Хонор, это ноунейм.
Honor 30 Pro+ дебютировал в России с ценником 54 990 рублей
Оксиминог
19:49
пхпхпх где скрин на интеле балабол.1800 у которого фпс ниже чем у 6700к у амдешника слабее типа 9700 хаха 3 скрина с кукурузеном и 1080ти который жена из- под ашота фармила
Процессоры AMD Ryzen 4000 могут стать самым большим технологическим прорывом за последние 10 лет – высокие тактовые частоты, 5-нм техпроцесс и выход в 2021 году
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