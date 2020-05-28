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Китайская компания Honor является лидером рынка умных телефонов в России. Сегодня она представила свой главный флагманский смартфон первой половины текущего года. Новинка называется Honor 30 Pro+. Модель была представлена в Китае в начале второго квартала, и весьма оперативно добралась до России. Но радует, что смартфон не подорожал существенно.

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Несмотря на то, что флагманы китайского бренда продолжают дорожать, защиты от воды по стандарту IP68 в них не появилось. Заявлена лишь маркировка IP54. При этом новинка может похвастаться и стереодинамиками, и беспроводной зарядкой (27 Вт). Корпус Honor 30 Pro+ сделан из стекла и металла, а габариты составляют 160,3 х 73,6 х 8,4 мм. Вес – 190 г.

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На лицевой стороне флагмана установлена панель OLED формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,57 дюйма. Для сдвоенной фронтальной камеры с разрешением 32 Мп + 8 Мп предусмотрен вырез в левой верхней части.

Биометрический сканер установлен под дисплеем, а на тыльной стороне располагается четырёхмодульная основная камера. Она имеет сенсор глубины на 2 Мп, главный и широкоугольный модули с разрешением 50 Мп и 16 Мп соответственно, а также 8-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией и масштабированием 5x без потери качества. Видео новинка записывать может в 4K UHD с частотой до 60 FPS.

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Honor 30 Pro+ работает под управлением мобильного процессора Kirin 990 5G, выполненного по технологии 7nm+. Однокристальная система получила восемь ядер с пиковой частотой 2,86 ГГц, графику Mali-G76 MP16 и работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 256 ГБ, а ёмкость встроенной батареи составила 4000 мАч.

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Программной оболочкой выступает ОС Android 10 с прошивкой Magic UI 3.1. Стоит ли говорить, что вместо Google Mobile Services предусмотрены Huawei Mobile Services с магазином приложений AppGallery. Из прочего отметим 40-ваттную зарядку по проводу, ИК-порт, разъём USB-C, GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Слот под карту памяти есть, но только под NanoMemory. Разъём для наушников отсутствует.

Новинка будет доступна покупателям в двух цветах: «Титановый серебристый» и «Полночный чёрный». Стоимость Honor 30 Pro+ в России составила 54 990 рублей. Пока что модель официально продаётся только в Китае, где она была оценена в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ примерно в 50 000 рублей и 55 000 рублей соответственно.

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Приём предварительных заказов начинается завтра, 29 мая. Покупателям флагмана компания будет дарить немало подарков. Со всеми вы можете ознакомиться по этой ссылке.