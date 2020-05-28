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Сегодня мы писали о том, что бенчмарк 3DMark раскрыл ключевые технические параметры AMD Ryzen 3 4200G. Как оказалось, в программном обеспечении тест на производительность прошёл ещё один гибридный процессор компании AMD для настольных компьютеров. На этот раз в бенчмарке был замечен APU Ryzen 5 PRO 4400G.

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Physics Score составляет 19 113 баллов. Примерно столько же программное обеспечение присуждает модели Ryzen 5 3600. Последняя выполняется по 7-нанометровой технологии, оснащается шестью ядрами с частотой 3,6-4,2 ГГц и поддерживает многопоточность.

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За графику процессор получил 4033 балла. Здесь результат близок к встроенному GPU Vega 11, который работает на частоте 1,4 ГГц и используется в 12-нанометровом APU Ryzen 5 3400G.

Что касается самого Ryzen 5 PRO 4400G, он получит шесть ядер с частотой от 3,7 ГГц до 4,3 ГГц, поддержку многопоточности, а встроенная графика Vega 6 будет работать на частоте 1700 МГц. Номинальное энергопотребление составит 65 Вт.

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Премьера настольных процессоров AMD с интегрированным GPU ожидается в начале лета текущего года. Семейство также будет включать модели Ryzen 7 4700G и Ryzen 7 4800G. Кроме того, все APU будут представлены в модификациях с заниженными частотами и сниженной до 35 Вт величиной отвода тепловой мощности.