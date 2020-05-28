Характеристики AMD Ryzen 3 4200G раскрыты бенчмарком – частота до 4,1 ГГц и iGPU Vega 6
Компания AMD должна в начале лета представить семейство настольных гибридных процессоров Ryzen 4000. Они станут аналогами APU Renoir для мобильных ПК, которые были анонсированы в начале этого года на выставке Consumer Electronics Showcase 2020 в Лас-Вегасе. Программное обеспечение 3DMark раскрыло часть ключевых технических характеристик одной из будущих новинок в лице бюджетной модели Ryzen 3 4200G.
Согласно бенчмарку, процессор обзаведётся четырьмя ядрами, в каждом из которых будет выполняться по два потока. Номинальная частота CPU составит 3,8 ГГц, а максимальная при пиковой однопоточной нагрузке – 4,1 ГГц. Ожидается, что потреблять грядущая новинка будет 65 Вт.
рекламаГрафическая подсистема AMD Ryzen 3 4200G будет представлена встроенным 6-ядерным GPU Vega с частотой 1700 МГц. В программном обеспечении 3DMark графику оценили в 3489 баллов. При этом у коммерческих образцов производительность графической подсистемы может оказаться немного выше.
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Скриншотами из бенчмарка сегодня, 28 мая, поделился известный сетевой информатор APISAK на странице в социальной сети Twitter. Информации о стоимости Ryzen 3 4200G и других гибридных процессоров AMD нового поколения для настольных ПК пока что нет.
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