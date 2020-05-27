Xiaomi Redmi Note 9 резко упал в цене – стоимость снизилась на 80 долларов за две недели
Компания Xiaomi 30 апреля представила модель Redmi Note 9. Уже в начале мая модификация 4/128 ГБ поступила в продажу на глобальном рынке по цене 280 долларов. Она предполагает 4 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель на 128 ГБ. Спустя пару недель смартфон резко подешевел.
Европейская версия новинки в конфигурации 4/128 ГБ стоит 195 долларов в магазине EdWayBuy. В то же время на GeekBuying с промо-кодом Note9128GB смартфон предлагается за 200 долларов с теми же объёмами оперативной и встроенной памяти.
рекламаXiaomi Redmi Note 9 оснащён мобильным процессором Helio G85, а ёмкость встроенной аккумуляторной батареи составляет 5020 мАч. Дисплей IPS имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,53 дюйма. В круглом отверстии установлена 13-мегапиксельная фронтальная камера, сканер отпечатков пальцев расположен сзади.
В новинке применяется Quad-камера с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Корпус имеет защиту от влаги и брызг, а программной платформой выступает операционная система Android 10, дополненная прошивкой MIUI 11.
рекламаНапомним, что вчера, 26 мая, Redmi Note 9 был представлен на китайском рынке как Redmi 10X 4G. Как оказалось после анонса, в смартфоне нет чипа NFC в отличие от глобальной версии. Ещё одним отличием стало наличие версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Её оценили в 170 долларов. Стоимость модификации 4/128 ГБ составила 140 долларов.
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