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Компания Xiaomi в прошлом году начала продавать смартфоны семейства Redmi Note 8. Младшая модель на глобальном рынке появилась в ограниченном количестве стран. Цена глобальной версии Xiaomi Redmi Note 8 составила порядка 240 долларов в топовой модификации, которая предполагает 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Сейчас модель потеряла в цене около 80 долларов.

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На AliExpress Redmi Note 8 в конфигурации 4/128 ГБ предлагается за 160 долларов в чёрной расцветке. Бело-голубое и синее цветовые решения стоят на 5 долларов дороже. Отметим, что в России, согласно ценовому агрегатору «Яндекс.Маркет», стоимость модификации с 4 ГБ оперативной памяти накопителем на 128 ГБ стартует с отметки 12 740 рублей или примерно 180 долларов. Стоит добавить, что официально Redmi Note 8 в РФ не продаётся. Для российского рынка компания Xiaomi выпустила версию Redmi Note 8T.

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Смартфон оборудован 11-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 665, а ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Модель имеет пластиковый корпус, а на лицевой панели установлено стекло, которое прикрывает матрицу IPS формата Full HD+. Диагональ дисплея составляет 6,3 дюйма. В каплевидном вырезе установлена 13-мегапиксельная лицевая камера.

Тыльная панель содержит четыре оптических модуля с разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также сканер отпечатков пальцев. В состав модели вошли разъём для наушников и USB-C. Чип NFC не предусмотрен. Напомним, что в начале мая компания Xiaomi заявила, что продажи семейства Redmi Note 8 превысили отметку 30 млн единиц с начала продаж.