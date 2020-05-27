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Опубликованы первые изображения NVIDIA GeForce RTX 2050

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В конце прошлого квартала американская компания Dell в списке технических характеристики одного из своих будущих ноутбуков указала в качестве видеокарты графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2050. Такого адаптера в ассортименте калифорнийского производителя не было на тот момент, и до сих пор он так и не появился.

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Позже на странице с параметрами ноутбука Dell модель видеокарты заменили на GeForce GTX 1660 Ti, а о GeForce RTX 2050 благополучно забыли. Но сейчас о ней напомнил ресурс /leaks, который специализируется на сборе утечек о возможных новинках. На сайте появилось два изображения NVIDIA GeForce RTX 2050.

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Технические характеристики возможной видеокарты не уточняются. Два новых изображения дают возможность только оценить внешний облик графического ускорителя и увидеть имеющиеся разъёмы. Судя по тому, что данный адаптер будет относиться к линейке GeForce RTX 20, он должен получить поддержку трассировки лучей.

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Напомним, что на данный момент младшей представительницей серии является видеокарта GeForce RTX 2060. Она получила 1920 ядер CUDA, 6 ГБ памяти типа GDDR6 с частотой 14 ГГц и пропускной способностью 336 ГБ/сек, а номинальная и Boost-частота GPU составляет соответственно 1365 МГц и 1680 МГц.

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