Xiaomi представила 32” телевизор Mi TV Pro по цене 125 долларов
Вчера мы писали о том, что компания Xiaomi презентовала бюджетный телевизор серии Mi TV с 43-дюймовой диагональю. Его оценили в 155 долларов. Сегодня китайский производитель пополнил свой ассортимент ещё более доступным решением. Новинка называется Xiaomi Mi TV Pro E32S.
Телевизор оснащается 32-дюймовой панелью формата FHD с разрешением 1920 х 1080 точек. Частота обновления картинки составляет 60 Гц. В новой модели китайская компания акцентирует внимание на тонких дисплейных рамках с трёх сторон от экрана.
рекламаПроизводитель не уточняет название однокристальной системы и умалчивает о её частотах, но отмечает, что она получила четыре ядра. Работу процессора поддерживает оперативная память в объёме 1 ГБ. Вместимость флэш-накопителя составила 8 ГБ.
Xiaomi Mi TV Pro E32S оборудован двумя динамиками. Мощность каждого составляет 6 Вт. В арсенал телевизора вошли адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, а также два разъёма HDMI. Порты USB для подключения внешних накопителей тоже имеются.
рекламаПрограммной платформой выступает операционная система Android и фирменной прошивкой PatchWall. Новинка поддерживает работу с голосовым ассистентом, а в комплект поставки входит пульт дистанционного управления с поддержкой голосового ввода. К телевизору он подключается через Bluetooth.
Стоимость Xiaomi Mi TV Pro E32S составила 125 долларов. Напомним, что данная линейка дебютировала в конце сентября прошлого года. Изначально она была представлена тремя моделями диагональю 43”, 55” и 65” стоимостью от 210 долларов до 475 долларов. Все они оснащаются панелями 4K Ultra HD.
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