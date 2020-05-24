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Компания Xiaomi уже на следующей неделе представит как минимум три телевизора семейства Redmi X. А пока она решила выпустить ещё одну бюджетную модель в рамках линейки Mi TV. Новинка называется Xiaomi Mi TV E43K.

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Устройство стоит дешевле большинства смартфонов китайского производителя. Цена телевизора составила 155 долларов. Для сравнения, самым доступным телефоном, анонсированным в текущем году является индийская версия Redmi Note 9 Pro, оценённая в 170 долларов.

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Xiaomi Mi TV E43K комплектуется дисплеем формата Full HD с разрешением 1920 х 1080 точек, диагональ которого составляет 43 дюйма. В ассортименте компании уже есть несколько 43-дюймовых моделей, но все они стоят примерно 170 долларов.

Новинка получила стереодинамики и поддержку технологии DTS Sound. Производитель заявляет о наличии адаптера беспроводной связи Wi-Fi, а вот Bluetooth отсутствует. В качестве процессора используется 64-разрядная 2-ядерная однокристальная система, дополненная 1 ГБ оперативной памяти. Накопитель для хранения приложений имеет вместимость 8 ГБ.

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По словам производителя, телевизор можно подключать к персональным компьютерам и игровым приставкам. Программной платформой Xiaomi Mi TV E43K выступает фирменная прошивка PatchWall, которая наряду с предоставлением доступа к обширной базе контента обеспечивает возможность управления устройствами умного дома Xiaomi.