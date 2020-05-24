13 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11
Компания Xiaomi тестирует глобальную версию прошивки MIUI 12 и параллельно выпускает свежие версии оболочки MIUI 11. Например, свежее программное обеспечение пришло на большое количество смартфонов, которые продаются за пределами Китая.
В таблице ниже вы сможете найти ссылку для загрузки файлов обновления для 13 моделей (скачивания начнётся автоматически). Часть из них была анонсирована ещё в 2018 году. Напомним, что актуальной версией MIUI 11 на данный момент является сборка от 22 мая текущего года.
рекламаДля установки MIUI 11 нужно перейти в раздел «Обновление системы», нажать три точки в правом верхнем углу и выбрать скачанный файл, после чего начнётся обновление системы. Если данный пункт недоступен, необходимо 10 раз нажать на логотип MIUI.
|
Скачать MIUI 11 v2020.5.22
|
№
|
Модель смартфона
|
Версия прошивки
|
Скачать
|
1
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
Глобальная
|
2
|
Xiaomi Mi 8
|
Российская
|
3
|
Xiaomi Mi 9T
|
Российская
|
4
|
Xiaomi Mi Max 3
|
Глобальная
|
5
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
Глобальная
|
6
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
Глобальная
|
Европейская
|
7
|
Xiaomi Mi Note 10 Lite
|
Европейская
|
8
|
Redmi 6A
|
Глобальная
|
Российская
|
9
|
Redmi 6
|
Российская
|
10
|
Redmi Note 6 Pro
|
Глобальная
|
11
|
Redmi Note 7
|
Глобальная
|
Европейская
|
Российская
|
12
|
Redmi Note 9
|
Европейская
|
13
|
Redmi Note 9S
|
Глобальная
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