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Компания Xiaomi тестирует глобальную версию прошивки MIUI 12 и параллельно выпускает свежие версии оболочки MIUI 11. Например, свежее программное обеспечение пришло на большое количество смартфонов, которые продаются за пределами Китая.

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В таблице ниже вы сможете найти ссылку для загрузки файлов обновления для 13 моделей (скачивания начнётся автоматически). Часть из них была анонсирована ещё в 2018 году. Напомним, что актуальной версией MIUI 11 на данный момент является сборка от 22 мая текущего года.

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Для установки MIUI 11 нужно перейти в раздел «Обновление системы», нажать три точки в правом верхнем углу и выбрать скачанный файл, после чего начнётся обновление системы. Если данный пункт недоступен, необходимо 10 раз нажать на логотип MIUI.