Xiaomi представит предположительно самые дешёвые в мире ноутбуки на процессорах Ryzen 4000U
На следующей неделе компания Xiaomi проведёт презентацию, на которой представит смартфон Redmi 10X, новые телевизоры серии Redmi X, а также три ноутбука. Они будут называться RedmiBook 13, RedmiBook 14S и RedmiBook 16.
Пока что нет информации о стоимости лэптопов, но предполагается, что они будут метить на звание самых дешёвых решений на базе гибридных процессоров AMD Ryzen 4000. Если быть точнее, то в основу всех трёх моделей лягут два APU линейки Ryzen 4000U.
рекламаКаждый ноутбук будет представлен в двух конфигурациях. В базовой грядущие новинки предложат 6-ядерный 6-поточный процессор Ryzen 5 4500U с частотой 2,3-4,0 ГГц, 8 МБ кэш-памяти третьего уровня и номинальным энергопотреблением 15 Вт. 7-нанометровая платформа поддерживает память DDR4-3200 и LPDDR4-4266. Графическая подсистема представлена интегрированным GPU Vega 6 с частотой 1500 МГц.
В топовой конфигурации будущие Xiaomi RedmiBook предложат пользователям 7-нанометровый гибридный процессор Ryzen 7 4700U. Этот APU имеет восемь ядер с частотой 2,0-4,1 ГГц и тоже остался без поддержки многопоточности. Процессор получил 7-ядерный встроенный GPU с частотой 1,6 ГГц. Номинальный TDP составляет 15 Вт.
рекламаВне зависимости от комплектации ноутбуки будут оснащены 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ производства Samsung. Презентация RedmiBook нового поколения ожидается 26 мая 2020 года.
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