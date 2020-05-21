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Компания Samsung привезла в Россию новый смартфон. Он называется Galaxy M31. Фишкой этой модели является аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч.

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Новинка оборудована относительно старым мобильным процессором Exynos 9611, выполненным по 10-нанометровой технологии. Чипсет имеет восемь ядер с частотой 1,7-2,3 ГГц. Смартфон несёт на борту 6 ГБ ОЗУ, а вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 128 ГБ. Слот под карту microSD тоже предусмотрен. Samsung Galaxy M31 поддерживает карты памяти максимальным объёмом 512 ГБ.

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По словам производителя, аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч может обеспечить 119 часов автономной работы в режиме прослушивания музыки. Видео смотреть можно чуть более суток. Программной основной выступает фирменная прошивка One UI 2 на базе операционной системы Android 10.

Смартфон имеет пластиковый корпус со стеклом на фронтальной панели. Спереди располагается дисплей AMOLED с разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйма. Матрица имеет каплеобразный вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры со светосилой f/2. Основная камера представлена четырёхмодульным блоком. Он включает пару 5-мегапиксельных сенсором для измерения глубины и макросъёмки, а также главный и широкоугольный модули разрешением 64 Мп и 8 Мп соответственно.

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Сканер отпечатков пальцев в смартфоне установлен на тыльной стороне, несмотря на использование панели Super AMOLED, что позволяет разместить его под дисплеем. Также отметим разъём для наушников, USB-C, чип NFC для бесконтактной оплаты, 15-ваттную зарядку по проводу и массу 191 грамм при размерах 159,2 х 75,1 х 8,9 мм.

Стоимость Samsung Galaxy M31 составила 19 990 рублей. Смартфон уже доступен для покупки в красном, синем и чёрном цветовых вариантах.