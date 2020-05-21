Samsung Galaxy M31 с аккумулятором на 6000 мАч представлен в России
Компания Samsung привезла в Россию новый смартфон. Он называется Galaxy M31. Фишкой этой модели является аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч.
Новинка оборудована относительно старым мобильным процессором Exynos 9611, выполненным по 10-нанометровой технологии. Чипсет имеет восемь ядер с частотой 1,7-2,3 ГГц. Смартфон несёт на борту 6 ГБ ОЗУ, а вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 128 ГБ. Слот под карту microSD тоже предусмотрен. Samsung Galaxy M31 поддерживает карты памяти максимальным объёмом 512 ГБ.
рекламаПо словам производителя, аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч может обеспечить 119 часов автономной работы в режиме прослушивания музыки. Видео смотреть можно чуть более суток. Программной основной выступает фирменная прошивка One UI 2 на базе операционной системы Android 10.
Смартфон имеет пластиковый корпус со стеклом на фронтальной панели. Спереди располагается дисплей AMOLED с разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйма. Матрица имеет каплеобразный вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры со светосилой f/2. Основная камера представлена четырёхмодульным блоком. Он включает пару 5-мегапиксельных сенсором для измерения глубины и макросъёмки, а также главный и широкоугольный модули разрешением 64 Мп и 8 Мп соответственно.
рекламаСканер отпечатков пальцев в смартфоне установлен на тыльной стороне, несмотря на использование панели Super AMOLED, что позволяет разместить его под дисплеем. Также отметим разъём для наушников, USB-C, чип NFC для бесконтактной оплаты, 15-ваттную зарядку по проводу и массу 191 грамм при размерах 159,2 х 75,1 х 8,9 мм.
Стоимость Samsung Galaxy M31 составила 19 990 рублей. Смартфон уже доступен для покупки в красном, синем и чёрном цветовых вариантах.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила