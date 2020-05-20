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6 флагманов OnePlus получили новую прошивку OxygenOS на Android 10

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Компания OnePlus недавно объявила о выпуске глобальной версии прошивки OxygenOS на операционной системе Android 10 для флагманских смартфонов 2017 года. Сегодня стало известно, что эти две модели, OnePlus 5 и 5T, получили более актуальную прошивку. Кроме того, апдейт пришёл на OnePlus 7, 7 Pro, 7T и 7T Pro, которые были анонсированы в прошлом году.

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Обновление для моделей 2017 года выпуска называется OxygenOS Beta 3. Оно исправляет неполадки со звуком в приложении Google Duo и при подключении наушников, а также повышает стабильность работы системы. Производитель отмечает, при переходе с OxygenOS Beta 1 на Beta 3 нужно отключить блокировку дисплея. Апдейт приносит патч безопасности операционной системы за апрель 2020 года.

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Для флагманских моделей OnePlus 7 и 7 Pro новая версия прошивки называется Open Beta 14, а для OnePlus 7T и 7T Pro – Open Beta 4. Она приносит патч безопасности за май 2020 года. Апдейт добавляет больше стилей для режима Ambient Display, исправляет проблему пропажи контактов из записной книги и повышает стабильность работы системы.

Напомним, что OnePlus 7 и 7 Pro в прошлом году уже получили операционную систему Android 10. В то же время OnePlus 7T и 7T Pro, представленные осенью, поступили в продажу уже с предустановленной ОС Android 10.

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Дмитрий Рапкин
16:41
Какие могут быть претензии к обиженным боженькой.
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Bare_Metal
16:39
>>предустановленного водоблока подсистемы питания intel не может сделать нормальный процессор, но водоблок на мать мы поставим и объявим это крутой фичей. Ню-ню.
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
Ambiguity
16:38
"Владелец AMD" имеет деньги на кокс и другую дурь, судя по пикче. Как-никак крупная компания, которая сейчас стала приносить немалые деньги и рост только начинается :)
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
Bender Rodriguez
16:38
если я плачу премиумные за разгонный камень, то я хочу припой под крышкой. интел же мне подсовывает 💩, интелобои говорят, что это 💩 не просто так, а знак уважения
В Intel Джим Келлер проповедует модульный подход к компоновке процессоров
sgs
16:37
Индийская обувь считается самой плохой на нашем рынке. Но тут я уверен другой уровень стандартов и контроля качества.
Никто не гонит Apple из Китая, но компания переносит производство во Вьетнам и Индию
N1ghtwish
16:37
В смысле на одном уровне? Нахрен он тогда нужен, если по производительности на одном уровне с zen2?
Инженерные образцы AMD Ryzen 4000 находятся уже на одном уровне по производительности с Zen 2 процессорами
Владимир Астахов
16:37
заучились уже "гении херовы" развелось спецов не доделанных как блох на дворняге вот и начинают чудить чтоб под зад коленом не получить ,а нормальные люди страдают из за таких МУЧЁНЫХ
Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
Света Никиевская
16:36
бедные амдшники еще одного момента не замечают: обещанная долгая поддержка их плат заставляет их несознательно каждый год покупать новую поделку) кажется же, такая экономия денег: не покупать новую ма...
Для AMD X370 поддержка Zen 3 будет реализована неофициально
Adam Smith
16:34
ну давай посчитаем с выхода первого срузена кто-то купил 8700к, потом пересел на 9900к 20000+30000 = 50000 р. есть такие кто купил на старте 1600 потом 2600 потом 3600 15000+15000+15000 = 45000 но кто...
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
Ambiguity
16:34
Производители плат тоже хотят кусок пирога и, полагаю, мотивируют AMD быть меньше AMD и больше Intel (в плане сроков поддержки одного сокета).
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
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