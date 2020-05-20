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Компания OnePlus недавно объявила о выпуске глобальной версии прошивки OxygenOS на операционной системе Android 10 для флагманских смартфонов 2017 года. Сегодня стало известно, что эти две модели, OnePlus 5 и 5T, получили более актуальную прошивку. Кроме того, апдейт пришёл на OnePlus 7, 7 Pro, 7T и 7T Pro, которые были анонсированы в прошлом году.

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Обновление для моделей 2017 года выпуска называется OxygenOS Beta 3. Оно исправляет неполадки со звуком в приложении Google Duo и при подключении наушников, а также повышает стабильность работы системы. Производитель отмечает, при переходе с OxygenOS Beta 1 на Beta 3 нужно отключить блокировку дисплея. Апдейт приносит патч безопасности операционной системы за апрель 2020 года.

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Для флагманских моделей OnePlus 7 и 7 Pro новая версия прошивки называется Open Beta 14, а для OnePlus 7T и 7T Pro – Open Beta 4. Она приносит патч безопасности за май 2020 года. Апдейт добавляет больше стилей для режима Ambient Display, исправляет проблему пропажи контактов из записной книги и повышает стабильность работы системы.

Напомним, что OnePlus 7 и 7 Pro в прошлом году уже получили операционную систему Android 10. В то же время OnePlus 7T и 7T Pro, представленные осенью, поступили в продажу уже с предустановленной ОС Android 10.