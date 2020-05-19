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49 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12

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Сегодня мы писали о том, что в конце июня компания Xiaomi выпустит глобальную версию фирменной оболочки MIUI 12 для пяти смартфонов: Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Теперь был опубликован официальный список из 49 моделей, которые получат свежую прошивку производителя из Пекина.

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Пять вышеперечисленных устройств получат MIUI 12 на первом этапе. Для всех остальных девайсов обновление придёт на второй стадии. В таблице ниже указаны всех смартфоны, для которых новая версия прошивки станет доступна на втором этапе. Сроки выхода апдейта не уточняются, но при этом на презентации было сказано, что бета-тестирование оболочки будет запущено на следующей неделе.
Линейка
Модель
Год  выпуска
1
Xiaomi Mi Note
Mi Note 3
2017
2
Mi Note 10
2019
3
Mi Note 10 Pro
2020
4
Mi Note 10 Lite
2020
5
Xiaomi Mi MIX
Mi MIX 2
2017
6
Mi MIX 2S
2018
7
Mi MIX 3
2018
8
Xiaomi Mi Max 
Mi Max 3
2018
9
Xiaomi Mi
Mi 8
2018
10
Mi 8 Pro
2018
11
Mi 8 Lite
2018
12
Mi 9 Lite
2019
13
Mi 9 SE
2019
14
Mi 10
2020
15
Mi 10 Pro
2020
16
Mi 10 Lite
2020
17
Pocophone
Pocophone F1
2018
18
Pocophone F2 Pro
2020
19
POCO X2
2020
20
Redmi Y
Redmi Y2
2018
21
Redmi Y3
2019
22
Redmi S
Redmi S2
2018
23
Redmi Note
Redmi Note 5
2018
24
Redmi Note 5 Pro
2018
25
Redmi Note 6 Pro
2018
26
Redmi Note 7
2019
27
Redmi Note 7S
2019
28
Redmi Note 7 Pro
2019
29
Redmi Note 8
2019
30
Redmi Note 8T
2019
31
Redmi Note 8 Pro
2019
32
Redmi Note 9
2020
33
Redmi Note 9S
2020
34
Redmi Note 9 Pro
2020
35
Redmi Note 9 Pro (Индия)
2020
36
Redmi Note 9 Pro Max
2020
37
Redmi
Redmi 6
2018
38
Redmi 6A
2018
39
Redmi 6 Pro
2018
40
Redmi 7
2019
41
Redmi 7A
2019
42
Redmi 8
2019
43
Redmi 8A
2019
44
Redmi 8A Dual
2019

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Как видим, на втором этапе китайская компания намерена обновить 44 устройства. Таким образом, всего глобальную версию прошивки MIUI 12 получат сразу 49 смартфонов производителя. Отметим, что в списке есть модели Xiaomi Mi Note 3 и Mi MIX 2, представленные в 2017 году, тогда как Xiaomi Mi 6 того же года выпуска отсутствует. Китайская версия флагмана трёхлетней давности, например, MIUI 12 получит.

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