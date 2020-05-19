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Сегодня мы писали о том, что в конце июня компания Xiaomi выпустит глобальную версию фирменной оболочки MIUI 12 для пяти смартфонов: Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Теперь был опубликован официальный список из 49 моделей, которые получат свежую прошивку производителя из Пекина.

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Пять вышеперечисленных устройств получат MIUI 12 на первом этапе. Для всех остальных девайсов обновление придёт на второй стадии. В таблице ниже указаны всех смартфоны, для которых новая версия прошивки станет доступна на втором этапе. Сроки выхода апдейта не уточняются, но при этом на презентации было сказано, что бета-тестирование оболочки будет запущено на следующей неделе.

№ Линейка Модель Год выпуска 1 Xiaomi Mi Note Mi Note 3 2017 2 Mi Note 10 2019 3 Mi Note 10 Pro 2020 4 Mi Note 10 Lite 2020 5 Xiaomi Mi MIX Mi MIX 2 2017 6 Mi MIX 2S 2018 7 Mi MIX 3 2018 8 Xiaomi Mi Max Mi Max 3 2018 9 Xiaomi Mi Mi 8 2018 10 Mi 8 Pro 2018 11 Mi 8 Lite 2018 12 Mi 9 Lite 2019 13 Mi 9 SE 2019 14 Mi 10 2020 15 Mi 10 Pro 2020 16 Mi 10 Lite 2020 17 Pocophone Pocophone F1 2018 18 Pocophone F2 Pro 2020 19 POCO X2 2020 20 Redmi Y Redmi Y2 2018 21 Redmi Y3 2019 22 Redmi S Redmi S2 2018 23 Redmi Note Redmi Note 5 2018 24 Redmi Note 5 Pro 2018 25 Redmi Note 6 Pro 2018 26 Redmi Note 7 2019 27 Redmi Note 7S 2019 28 Redmi Note 7 Pro 2019 29 Redmi Note 8 2019 30 Redmi Note 8T 2019 31 Redmi Note 8 Pro 2019 32 Redmi Note 9 2020 33 Redmi Note 9S 2020 34 Redmi Note 9 Pro 2020 35 Redmi Note 9 Pro (Индия) 2020 36 Redmi Note 9 Pro Max 2020 37 Redmi Redmi 6 2018 38 Redmi 6A 2018 39 Redmi 6 Pro 2018 40 Redmi 7 2019 41 Redmi 7A 2019 42 Redmi 8 2019 43 Redmi 8A 2019 44 Redmi 8A Dual 2019

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Как видим, на втором этапе китайская компания намерена обновить 44 устройства. Таким образом, всего глобальную версию прошивки MIUI 12 получат сразу 49 смартфонов производителя. Отметим, что в списке есть модели Xiaomi Mi Note 3 и Mi MIX 2, представленные в 2017 году, тогда как Xiaomi Mi 6 того же года выпуска отсутствует. Китайская версия флагмана трёхлетней давности, например, MIUI 12 получит.