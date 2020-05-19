49 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12
Сегодня мы писали о том, что в конце июня компания Xiaomi выпустит глобальную версию фирменной оболочки MIUI 12 для пяти смартфонов: Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Теперь был опубликован официальный список из 49 моделей, которые получат свежую прошивку производителя из Пекина.
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Пять вышеперечисленных устройств получат MIUI 12 на первом этапе. Для всех остальных девайсов обновление придёт на второй стадии. В таблице ниже указаны всех смартфоны, для которых новая версия прошивки станет доступна на втором этапе. Сроки выхода апдейта не уточняются, но при этом на презентации было сказано, что бета-тестирование оболочки будет запущено на следующей неделе.
|
№
|
Линейка
|
Модель
|
Год выпуска
|
1
|
Xiaomi Mi Note
|
Mi Note 3
|
2017
|
2
|
Mi Note 10
|
2019
|
3
|
Mi Note 10 Pro
|
2020
|
4
|
Mi Note 10 Lite
|
2020
|
5
|
Xiaomi Mi MIX
|
Mi MIX 2
|
2017
|
6
|
Mi MIX 2S
|
2018
|
7
|
Mi MIX 3
|
2018
|
8
|
Xiaomi Mi Max
|
Mi Max 3
|
2018
|
9
|
Xiaomi Mi
|
Mi 8
|
2018
|
10
|
Mi 8 Pro
|
2018
|
11
|
Mi 8 Lite
|
2018
|
12
|
Mi 9 Lite
|
2019
|
13
|
Mi 9 SE
|
2019
|
14
|
Mi 10
|
2020
|
15
|
Mi 10 Pro
|
2020
|
16
|
Mi 10 Lite
|
2020
|
17
|
Pocophone
|
Pocophone F1
|
2018
|
18
|
Pocophone F2 Pro
|
2020
|
19
|
POCO X2
|
2020
|
20
|
Redmi Y
|
Redmi Y2
|
2018
|
21
|
Redmi Y3
|
2019
|
22
|
Redmi S
|
Redmi S2
|
2018
|
23
|
Redmi Note
|
Redmi Note 5
|
2018
|
24
|
Redmi Note 5 Pro
|
2018
|
25
|
Redmi Note 6 Pro
|
2018
|
26
|
Redmi Note 7
|
2019
|
27
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
28
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
29
|
Redmi Note 8
|
2019
|
30
|
Redmi Note 8T
|
2019
|
31
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
32
|
Redmi Note 9
|
2020
|
33
|
Redmi Note 9S
|
2020
|
34
|
Redmi Note 9 Pro
|
2020
|
35
|
Redmi Note 9 Pro (Индия)
|
2020
|
36
|
Redmi Note 9 Pro Max
|
2020
|
37
|
Redmi
|
Redmi 6
|
2018
|
38
|
Redmi 6A
|
2018
|
39
|
Redmi 6 Pro
|
2018
|
40
|
Redmi 7
|
2019
|
41
|
Redmi 7A
|
2019
|
42
|
Redmi 8
|
2019
|
43
|
Redmi 8A
|
2019
|
44
|
Redmi 8A Dual
|
2019
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Как видим, на втором этапе китайская компания намерена обновить 44 устройства. Таким образом, всего глобальную версию прошивки MIUI 12 получат сразу 49 смартфонов производителя. Отметим, что в списке есть модели Xiaomi Mi Note 3 и Mi MIX 2, представленные в 2017 году, тогда как Xiaomi Mi 6 того же года выпуска отсутствует. Китайская версия флагмана трёхлетней давности, например, MIUI 12 получит.
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