5 смартфонов Xiaomi получат стабильную глобальную версию прошивки MIUI 12 в июне
Китайская компания Xiaomi презентовала международную версию программной оболочки MIUI 12. В рамках онлайн-презентации программного обеспечения производитель назвал пять моделей смартфонов, которые получат стабильную MIUI 12 первыми.
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Несколько дней назад производитель из Поднебесной запустил программу тестирования, принять участие в которой приглашались владельцы флагманских моделей Xiaomi Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro, а также смартфонов среднего уровня Mi 9T и Redmi K20. Для этого нужно было заполнить специальную форму и ждать одобрения заявки.
рекламаКак оказалось, именно эти пять устройств первыми получат стабильную глобальную версию MIUI 12. Все они были анонсированы в течение 2019 года. Случится это в конце июня. Правда, компания не уточняет, будет ли в конце месяца прошивка доступна для всех смартфонов, либо же речь идёт только о начале распространения обновления.
Отметим, что Redmi K20 и Redmi K20 Pro под таким коммерческим названием официально продаются только в Индии. Китай мы в расчёт не берём, поскольку речь идёт о глобальной версии прошивки. В других странах, включая Россию, смартфоны известны как Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro соответственно. В то же время Xiaomi Mi 9, первый флагман компании 2019 года, имеет одно название вне зависимости от региона продаж.
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