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Компания Xiaomi в конце прошлого месяца представила прошивку MIUI 12. После анонса программного обеспечения мы уже написали несколько новостей об этом, включая заметки со списком смартфонов, которые получат MIUI 12, и ссылками на бета-версию прошивки. Всё это можно найти по этому запросу. Сегодня стало известно, что Xiaomi предлагает пользователям, в том числе и российским, протестировать глобальную версию оболочки MIUI 12.

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Китайская компания запустила международную программу MIUI 12 Pilot. В рамках неё производитель отберёт участников, которые получат возможность установить последнюю версию прошивки. Пока что принять участие в программе могут владельцы пяти смартфонов: Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Отметим, что в случае с двумя последними моделями речь идёт только об индийских пользователях.

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MI;

EU;

RU;

ID.

Обновление придёт по воздуху после того, как Xiaomi рассмотрит заявку. Проверить наличие апдейта можно будет в соответствующем разделе настроек. Подать заявку на участие в бета-тестировании MIUI 12 можно по этой ссылке , заполнив специальную форму. В анкете нужно указать адрес электронной почты, MI ID, выбрать модель и версию программного обеспечения, коих предусмотрено четыре:

Перед установкой обновления, если заявка будет одобрена, компания рекомендует сделать резервное копирование данных. В завершение добавим, что производитель уже завершил закрытое бета-тестирование китайской версии оболочки и 8 мая приступает к публичному тестированию. В Китае стабильная версия появится в конце следующего месяца. О сроках выхода глобальной прошивки MIUI 12 пока что информации от официальных источников нет.