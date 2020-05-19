Xiaomi Redmi Note 8T потерял в цене 100 долларов
Xiaomi Redmi Note 8T – один из самых популярных смартфонов на базе операционной системы Android в первой половине нынешнего года. Модель представляет восьмое поколение серии Redmi Note, суммарные продажи которой за восемь месяцев превысили отметку 30 млн единиц. Стоимость модификации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти на старте продаж составила порядка 270 долларов, но сейчас модель можно приобрести на 100 долларов дешевле.
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Смартфон оснащён 11-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 665 с графикой Adreno 610 и пиковой частотой 2,0 ГГц. Redmi Note 8T является одним из первых телефонов линейки с чипом NFC на борту и поддержкой Google Pay. Ёмкость аккумуляторной батареи составила 4000 мАч, а быстрая проводная зарядка имеет мощность 18 Вт.
рекламаМодель заключена в пластиковый корпус со стеклом на тыльной и лицевой сторонах. Передняя панель содержит жидкокристаллический Full HD+ экран диагональю 6,3 дюйма. В каплеобразном вырезе размещена селфи-камера на 13 Мп. Дактилоскопический датчик установлен на задней стороне смартфона вместе с четырёхмодульной камерой, которая включает два сенсора на 2 Мп, 8-мегапиксельный «ширик» и главный модуль с разрешением 48 Мп. Видеосъёмку можно вести в формате 4K Ultra HD.
На борту смартфона установлены адаптеры Bluetooth и Wi-Fi. Также список параметров включает порт USB Type-C, тройной лоток для карты памяти и SIM-карт, выход под наушники и FM-радио. Из коробки Redmi Note 8T получил операционную систему Android 9.0 Pie с пакетом надстроек MIUI 10. Сейчас модель работает на базе MIUI 11 с Android 10 и до конца текущего года должна получить программное обеспечение MIUI 12.
рекламаНа AliExpress смартфон предлагается в синем, сером и бело-голубом цвете. В зависимости от расцветки стоимость Xiaomi Redmi Note 8T составляет 165 долларов или 170 долларов. За доставку в Российскую Федерацию нужно заплатить около 9 долларов.
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