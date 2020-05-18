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Процессор Intel Core i9-10900K вместе с собратьями семейства Comet Lake-S был официально представлен в последний день апреля текущего года. Продажам новинки ещё предстоит начаться, но в руках китайских энтузиастов TecLab уже появился новый CPU. Его сравнили с Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X, флагманскими решениями прошлого года компании AMD.

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Intel Core i9-10900K получил десять ядер и поддержку многопоточности. Номинальная частота составляет 3,7 ГГц, а поддержка TVB позволяет увеличить её до 5,3 ГГц. Базовое энергопотребление составляет 125 Вт, но в тестах уже было продемонстрировано, что CPU может потреблять намного больше официально заявленного TDP. Стоимость новинки составляет порядка 490 долларов.

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AMD Ryzen 9 3900X – это 12-ядерный 24-поточный процессор с частотой 3,8-4,6 ГГц. Заявленное значение TDP – 105 Вт. Его цена сейчас составляет от 450 долларов. Ryzen 9 3950X – флагманское 16-ядерное решение с частотой от 3,5 ГГц до 4,7 ГГц. Стоимость процессора составляет 750 долларов. Само собой, поддержка многопоточности тоже заявлена.

Intel Core i9-10900K, несмотря на значительную разницу в стоимости и меньшее количество процессорных ядер, в некоторых бенчмарках смог превзойти показатели AMD R9 3950X. В большинстве случаев преимущества новинка «синего» гиганта из Калифорнии смогла добиться за счёт более высокой частоты ядер, ведь, как уже упоминалось, технология Thermal Velocity Boost позволяет разогнать CPU до 5,3 ГГц.

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В играх Assassin’s Creed Odyssey, Metro: Exodus и Tomb Raider с разрешением Quad HD минимальную победу одержал процессор Core i9-10900K. При этом энергопотребление достигало отметки 337 Вт, тогда как Ryzen 9 3950X и Ryzen 9 3900X потребляли 306 Вт и 262 Вт соответственно. Больше результатов вы можете увидеть ниже или в ролике (на китайском языке) по этой ссылке.

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