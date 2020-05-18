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Несмотря на то, что из-за самой фразы «смартфон получил процессор MediaTek» многие пользователи сразу теряют интерес к устройству, в последнее время у тайваньского чипмейкера вышло несколько неплохих однокристальных систем. Например, 12-нанометровая Helio G90T, которая в конце лета 2019 года дебютировала в Redmi Note 8 Pro.

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Вопреки предположениям экспертов, которые ждали провала смартфона в связи с выбором чипа от MediaTek, модель смогла стать самым продаваемым решением семейства, включающего также Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. Главным недостатком платформы был техпроцесс, ведь чипсеты конкурентов выполняются по 7- или 8-нанометровой технологии. Сейчас тайваньская компания исправила это упущение. Она представила мобильный процессор Dimensity 820, который выполняется по 7-нм технологии.

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Новинка ориентирована на относительно доступные смартфоны. Если 7-нанометровый Snapdragon 765G можно увидеть в решениях стоимостью порядка 300 долларов, то Dimensity 820 дебютирует в Xiaomi Redmi 10X 5G, который на рынке появится с ценником 210 долларов за базовую модификацию памяти. Кроме того, новую однокристальную систему в будущем мы увидим в семействе Redmi Note 10, которое, по слухам, появится раньше ожидаемого.

Dimensity 820 объединяет восемь ядер, разделённых на два кластера по технологии big.LITTLE. Энергоэффективный блок представлен квартетом Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. За сложные вычисления отвечают ядра Cortex-A76. Их частота составляет 2,6 ГГц. Отметим, что тайваньский производитель не захотел использовать трёхкластерную структуру, как это сделала компания Qualcomm в чипе Snapdragon 765G. Последний имеет шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и по одному ядру Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и 2,4 ГГц.

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За обработку трёхмерной графики в Dimensity 820 отвечает 5-ядерный GPU Mali-G57. Чипсет также включает MediaTek APU 3.0 производительностью 2,4 TOPS, встроенный 5G-модем и процессор обработки изображений Imagiq 5.0 ISP. Новинка поддерживает Wi-Fi 6, оперативную память LPDDR4x и четырёхмодульные камеры с максимальным разрешением 80 Мп.

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Для любителей мобильного гейминга компания подготовила технологию HyperEngine 2.0. Это программное решение, которое позволяет оптимизировать работу GPU, CPU и памяти для повышения качества изображения без ущерба для производительности смартфона. В девайсах на Dimensity 820 мы сможем увидеть экраны формата Full HD+ с частотой обновления до 120 Гц.

Первым устройством, которое получит новую однокристальную систему, как уже отмечалось, станет Xiaomi Redmi 10X 5G. Презентация смартфона в Китае состоится на следующей неделе, 26 мая.