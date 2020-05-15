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Китайское сертификационное бюро TENAA опубликовало фотографии и список технических параметров смартфона Xiaomi. Название модели пока что не уточняется, но предположения на этот счёт уже есть.

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В Сети появилась информация о том, что таинственный девайс китайской компании, засветившийся в базе данных регуляторного органа TENAA, это Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G. Такое утверждение под сомнение ставят дизайн и дата анонса.

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Премьера Redmi Note 10 Pro 5G ожидается примерно через полгода, поскольку девятое поколение дебютировало лишь полтора месяца назад. Зачастую в базе TENAA смартфоны появляются за несколько дней до премьеры. Второй нюанс заключается в том, что устройство, запечатлённое на фотографиях, имеет дизайн в стиле семейства Redmi Note 9.

Вторая версия говорит о том, что в TENAA появилась модель Redmi 9. С этим утверждением тоже можно поспорить, учитывая технические характеристики. Смартфону приписывают дисплей OLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев, 64-мегапиксельный датчик изображения в основной камере и 8 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации. С таким набором параметров устройство будет стоить на уровне Redmi Note 9 Pro.

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Поэтому сейчас остаётся только ждать, пока китайская компания официально не объявит название телефона. Или пока это сделают сетевые информаторы. Напомним, что сейчас Xiaomi ведёт работу над Redmi 10X, но это будет модель среднебюджетного уровня стоимостью в районе 210 долларов с IPS-экраном и процессором Helio G70.

Что касается смартфона из TENAA, он получит новый чипсет Dimensity 820 с поддержкой 5G и пиковой частотой 2,6 ГГц. Презентация однокристальной системы состоится в начале следующей недели, 18 мая. Ёмкость аккумулятора составит 4420 мАч, а мощность зарядки по проводу – 22,5 Вт. Также будущей новинке приписывают дисплей диагональю 6,57 дюйма с разрешением 2400 х 1080 точек и операционную систему Android 10 с оболочкой MIUI. Размеры устройства составят 164,2 х 75,8 х 9 мм, а вес – 208 г.