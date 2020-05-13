Анонсирована видеокарта AMD Radeon Pro VII стоимостью 1899 долларов
Сегодня уже была информация о видеокарте Radeon Pro VII для профессионального сегмента. Теперь модель была представлена компанией AMD официально. По словам производителя, новый графический ускоритель предлагает пользователям исключительные мощности и расширенную функциональность.
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В основе новинки лежит 7-нанометровый чип Vega 20 с 3840 потоковыми процессорами. Число текстурных блоков – 240, а блоков растровых операций – 64. Отмечается, что производительность видеокарты составляет 6,5 TFLOPS и 13,1 TFLOPS на операциях с двойной и одинарной точностью соответственно. Пиковая частота GPU равна 1750 МГц. Отметим, что такой же GPU используется в модели Radeon VII, которая была анонсирована в начале прошлого года на CES 2019.
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Radeon Pro VII имеет длину 267 мм. Как и сообщалось ранее, модель получила 16 ГБ памяти типа HBM2 с 4096-битной шиной памяти и пропускной способностью 1 ТБ/сек. Ускоритель обзавёлся поддержкой вывода изображения на шесть экранов одновременно. Разъёмы HDMI не предусмотрены. Для вывода изображения используются порты mini-DisplayPort с поддержкой 8K UHD и HDR. Отметим, что выводить картинку в формате 8K Ultra HD можно только на один дисплей.
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Фирменная технология Infinity Fabric Link обеспечивает работу видеокарты в многопроцессорных конфигурациях. Пропускная способность составляет 168 ГБ/сек. Radeon Pro VII поддерживает интерфейс PCI Express Gen 4, имеет 6-контактный и 8-контактные разъёмы питания, а энергопотребление составляет 250 Вт.
рекламаДля новой видеокарты компания подготовила драйвер Radeon Pro Software for Enterprise. По словам разработчиков ПО, он повышает производительность на 14%. Кроме того, калифорнийская компания подготовила апдейт движка Radeon ProRender.
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Стоимость AMD Radeon Pro VII составила 1899 долларов. Старт продаж запланирован на середину следующего месяца. Первые рабочие станции на базе новой видеокарты поступят на рынок во второй половине нынешнего года.
|
Параметры
|
Radeon
VII Pro
|
Radeon
VII
|
R adeon
Pro W5700
|
Radeon
Pro W5500
|
Quadro
RTX 6000
|
Quadro
RTX 5000
|
GPU
|
7-нм |
Vega 20
|
7-нм |
Vega 20
|
7-нм |
Navo 10 GXL
|
7-нм |
Navi 14 Pro XL
|
12-нм |
Turing TU102
|
12-нм |
Turing TU104
|
CUDA
|
3840
|
2304
|
1408
|
4608
|
3072
|
TMU
|
240
|
144
|
88
|
288
|
192
|
ROP
|
64
|
64
|
32
|
96
|
64
|
Ядра RT
|
-
|
-
|
-
|
-
|
72
|
48
|
Тензорные ядра
|
-
|
-
|
-
|
-
|
576
|
384
|
Частота GPU
|
1750 МГц
|
1930 МГц
|
1900 МГц
|
1770 МГц
|
1815 МГц
|
Память
|
16 ГБ | HBM2
|
8 ГБ | GDDR6
|
24 ГБ | GDDR6
|
16 ГБ | GDDR6
|
Пропускная способность
|
1 ТБ/сек
|
448 ГБ/сек
|
624 ГБ/сек
|
448 ГБ/сек
|
TDP
|
250 Вт
|
295 Вт
|
205 Вт
|
125 Вт
|
295 Вт
|
250 Вт
|
PCI Express
|
4.0
|
3.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
3.0
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