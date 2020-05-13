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Сегодня уже была информация о видеокарте Radeon Pro VII для профессионального сегмента. Теперь модель была представлена компанией AMD официально. По словам производителя, новый графический ускоритель предлагает пользователям исключительные мощности и расширенную функциональность.

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В основе новинки лежит 7-нанометровый чип Vega 20 с 3840 потоковыми процессорами. Число текстурных блоков – 240, а блоков растровых операций – 64. Отмечается, что производительность видеокарты составляет 6,5 TFLOPS и 13,1 TFLOPS на операциях с двойной и одинарной точностью соответственно. Пиковая частота GPU равна 1750 МГц. Отметим, что такой же GPU используется в модели Radeon VII, которая была анонсирована в начале прошлого года на CES 2019.

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Radeon Pro VII имеет длину 267 мм. Как и сообщалось ранее, модель получила 16 ГБ памяти типа HBM2 с 4096-битной шиной памяти и пропускной способностью 1 ТБ/сек. Ускоритель обзавёлся поддержкой вывода изображения на шесть экранов одновременно. Разъёмы HDMI не предусмотрены. Для вывода изображения используются порты mini-DisplayPort с поддержкой 8K UHD и HDR. Отметим, что выводить картинку в формате 8K Ultra HD можно только на один дисплей.

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Фирменная технология Infinity Fabric Link обеспечивает работу видеокарты в многопроцессорных конфигурациях. Пропускная способность составляет 168 ГБ/сек. Radeon Pro VII поддерживает интерфейс PCI Express Gen 4, имеет 6-контактный и 8-контактные разъёмы питания, а энергопотребление составляет 250 Вт.

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Для новой видеокарты компания подготовила драйвер Radeon Pro Software for Enterprise. По словам разработчиков ПО, он повышает производительность на 14%. Кроме того, калифорнийская компания подготовила апдейт движка Radeon ProRender.

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Параметры Radeon VII Pro Radeon VII R adeon Pro W5700 Radeon Pro W5500 Quadro RTX 6000 Quadro RTX 5000 GPU 7-нм | Vega 20 7-нм | Vega 20 7-нм | Navo 10 GXL 7-нм | Navi 14 Pro XL 12-нм | Turing TU102 12-нм | Turing TU104 CUDA 3840 2304 1408 4608 3072 TMU 240 144 88 288 192 ROP 64 64 32 96 64 Ядра RT - - - - 72 48 Тензорные ядра - - - - 576 384 Частота GPU 1750 МГц 1930 МГц 1900 МГц 1770 МГц 1815 МГц Память 16 ГБ | HBM2 8 ГБ | GDDR6 24 ГБ | GDDR6 16 ГБ | GDDR6 Пропускная способность 1 ТБ/сек 448 ГБ/сек 624 ГБ/сек 448 ГБ/сек TDP 250 Вт 295 Вт 205 Вт 125 Вт 295 Вт 250 Вт PCI Express 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0

Стоимость AMD Radeon Pro VII составила 1899 долларов. Старт продаж запланирован на середину следующего месяца. Первые рабочие станции на базе новой видеокарты поступят на рынок во второй половине нынешнего года.