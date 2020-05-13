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Компания AMD готовится к премьере графического ускорителя под названием Radeon Pro VII, ориентированного на создателей контента. Презентация видеокарты состоится сегодня, 13 мая, но стоимость грядущей новинки пока что остаётся неизвестной.

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Будущий графический адаптер профессионального сегмента получит 16 ГБ видеопамяти HDM2. Идентичный объём VRAM достался видеокарте NVIDIA Quadro RTX 5000, но при этом пропускная способность будет повышена с 448 ГБ/сек до 1 ТБ/сек.

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AMD Radeon Pro VII получит сразу шесть разъёмов Mini-DisplayPort с поддержкой разрешения 8K Ultra HD. При этом модель останется без выходов HDMI. Видеокарта получила поддержку интерфейса PCI Express 4.0, что не является неожиданностью, поскольку этим могут похвастаться другие ускорители серии Pro (Radeon Pro W5700 и Radeon Pro W5500) на базе GPU Navi. А вот в Quadro RTX 6000 и Quadro RTX 5000 компания NVIDIA использует интерфейс PCI Express 3.0.

Грядущая новинка будет потреблять 250 Вт. Отметим, что энергопотребление NVIDIA Quadro RTX 6000 составляет 295 Вт. Также следует выделить поддержку работы в многопроцессорных конфигурациях за счёт моста Infinity Fabric Link с пропускной способностью 168 ГБ/сек. К слову, максимальная пропускная способность NVIDIA NVLINK составляет 100 ГБ/сек, а если мы говорим о видеокарте Quadro RTX 5000, данный показатель равен 50 ГБ/сек.