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Смартфоны с поддержкой мобильных сетей пятого поколения есть в ассортименте многих компаний. Пока что самые доступные модели стоят от 280 долларов, если мы говорим об официальных ценах. Например, сегодня состоялась презентация Redmi K30 5G Speed Extreme Edition за 280 долларов. Как стало известно, компания Huawei готовит к премьере самую доступную модель с 5G. Она будет называться Enjoy 20 Plus.

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Huawei Enjoy 10 Plus

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В основу смартфона ляжет однокристальная система Dimensity 800. Она объединяет восемь ядер Cortex-55 и Cortex-A76 с частотой до 2,0 ГГц. Ожидается, что в плане производительности чипсет будет находиться на уровне 7-нанометрового Snapdragon 765G. Отметим, что сейчас на базе однокристальной системы Dimensity 800 работает только OPPO A92s.

Huawei Enjoy 20 Plus достанется четырёхмодульная основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 16-мегапиксельная фронталка. Ёмкость встроенной батареи будет составлять 4200 мАч. Также смартфону обещана поддержка 22,5-ваттной быстрой зарядки. Дисплей будет построен на базе панели Full HD+ с частотой 60 Гц. Тип матрицы и диагональ не уточняются.

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Смартфон поступит в продажу в модификациях с 8 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость флэш-модуля будет равна 128 ГБ вне зависимости от комплектации. Стоимость Huawei Enjoy 20 Plus в конфигурации с 6 ГБ ОЗУ составит 270 долларов, что сделает будущую новинку самым дешёвым смартфоном с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Дата премьеры пока что не уточняется.