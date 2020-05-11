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Компания Xiaomi снизила стоимость своего последнего смартфона на стоковой версии операционной системы Android. Речь идёт о модели Xiaomi Mi A3. На момент написания заметки, стоимость, согласно, агрегатору «Яндекс.Маркет», составляла от 12 440 рублей за модификацию 4/64 ГБ. Однако, производитель снизил рекомендованную цену, и теперь смартфон в официальном магазине стоит дешевле, чем «серая» версия.

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Модель Mi A3 была анонсирована в середине лета прошлого года. Это весьма многострадальный аппарат с точки зрения обновления программного обеспечения, как и все остальные модели линейки Mi A, выпускаемые с 2017 года в рамках программы Android One. Инициатива компании Google призвана популяризировать стоковую версию операционной системы Android. Xiaomi Mi A3 получил из коробки девятую версию «зелёного робота». Android 10 на модель пришла только с четвёртого раза, и пока не факт, что производитель не отменит распространение обновления, как это он уже делал трижды.

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Как бы там ни было, сейчас Xiaomi Mi A3 в России подешевел до рекордно низкого уровня. Стоимость смартфона в модификации с 64 ГБ встроенной памяти составляла 16 990 рублей. Сейчас модель стоит на 6000 рублей дешевле. Доступные пользователям расцветки – синяя, серая, белая.

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Модификация со 128 ГБ постоянной памяти тоже упала в цене на 6000 рублей. В официальном магазине компания просит за смартфон 12 990 рублей вместо 18 990 рублей. Согласно «Яндекс.Маркет», на других российских площадках стоимость Xiaomi Mi A3 составляет от 14 000 рублей. Доступные расцветки – синяя и серая. Отметим, что на AliExpress версии с 64 ГБ и 128 ГБ памяти стоят от 200 долларов (15 000 рублей) и от 300 долларов (22 000 рублей) соответственно. Вне зависимости от комплектации смартфон несёт на борту 4 ГБ оперативной памяти.

Xiaomi Mi A3 компания позиционирует в качестве доступного камерофона. Июльская новинка получила относительно неплохие камеры. Разрешение основной составило 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 32 Мп. Модель отличается поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта и наличием стабилизации съёмки в ночном режиме. Видео можно записывать в 4k с частотой 30 к/сек. Стабилизация – программная и работает только в режимах 1080p и 720p с частотой 30 к/сек.

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Модель оснащена 6,088-дюймовой панелью AMOLED формата HD+. Xiaomi Mi A3 является одним из самых дешёвых смартфонов со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Вычислительным центром выступает 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 665 с частотой до 2,0 ГГц и ускорителем Adreno 620 GPU. Ёмкость несъёмного аккумулятора составила 4030 мАч. Смартфон поддерживает 18-ваттную зарядку по стандарту Qualcomm Quick Charge 3.0.