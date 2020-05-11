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Компания Qualcomm сегодня представила свой новый 7-нанометровый процессор. Однокристальная система называется Snapdragon 768G. Спустя несколько часов после релиза чипсета появился и дебютный смартфон, который получил в своё оснащение новую мобильную платформу. Он называется Xiaomi Redmi K30 5G Speed Extreme Edition.

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Процессор объединяет по одному ядру с частотой 2,4 ГГц и 2,8 ГГц, а также шесть ядер с частотой 1,8 ГГц. Производитель отмечает, что CPU в Snapdragon 768G на треть быстрее, чем в Snapdragon 855, флагманском чипе первой половины прошлого года. За графику отвечает ускоритель Adreno 620 с частотой 0,75 ГГц. Модем Snapdragon X52 обеспечивает работу в сетях 5G.

Параметры Snapdragon 768G Snapdragon 765G CPU Kryo 475 Prime: 1x2,8 ГГц Kryo 475 Gold: 1x2,4 ГГц Kryo 475 Silver: 6x1,8 ГГц Kryo 475 Prime: 1x2,4 ГГц Kryo 475 Gold: 1x2,2 ГГц Kryo 475 Silver: 6x1,8 ГГц GPU Adreno 620 | 750 МГц Adreno 620 | 625 МГц 5G Загрузка: 1,6 Гбит/сек | Скачивание: 3,7 Гбит/сек Быстрая зарядка Quick Charge 4+ Остальное Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.1 Bluetooth 5.0, USB Type-C 3.1

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Работу мобильного процессора поддерживает оперативная память в объёме 6 ГБ. Интегрированной памяти на борту смартфона предусмотрено 128 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мАч. АКБ поддерживает быструю зарядку по проводу. Мощность – 30 Вт.

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В Xiaomi Redmi K30 5G Speed Extreme Edition установлена матрица IPS с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+. Диагональ составила 6,67 дюйма. Биометрический сканер расположен на боковой грани. В большом отверстии на лицевой стороне расположена сдвоенная фронтальная камера с модулями на 20 Мп и 2. Тыльная сторона содержит вертикально установленную основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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Новинка получила операционную систему Android 10 и фирменную оболочку MIUI 11 из коробки. Китайская компания отмечает, что смартфон одним из первых будет обновлён до MIUI 12. Также отметим NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi 5 и разъём для гарнитуры.

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В Китае рекомендованная цена Xiaomi Redmi K30 5G Speed Extreme Edition составила 1999 юаней или 280 долларов. Старт продаж намечается на 14 мая нынешнего года. В дополнение к фиолетовому, синему, красному и белому цветах покупателям модель будет доступна в новой расцветке корпуса – Ice Mint. Отметим, что модель Redmi K30 5G на базе Snapdragon 765G стоит столько же (официально) в конфигурациях 6/64 ГБ и 6/128 ГБ.