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В понедельник компания Qualcomm представила систему на чипе Snapdragon 768G с поддержкой стандарта связи 5G. Судя по названию, в целом этот процессор мало отличается от модели Snapdragon 765G, но кое-какие изменения в нём всё же имеются.

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По-прежнему используются вычислительные ядра Kryo 475 и графический чип Adreno 620, но они были улучшены. Тактовая частота центрального процессора выросла до значения 2,8 ГГц вместо 2,4 ГГц. Графика стала на 15% быстрее. Кроме того, поддерживается обновление графических драйверов, которое впервые было представлено на флагманском процессоре Snapdragon 865, но отсутствует в Snapdragon 765.

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Вице-президент компании Qualcomm говорит, что именно благодаря процессорам вроде Snapdragon 768G будет происходить коммерческое распространение устройств с поддержкой 5G. Увеличение количества подобных процессоров позволит получить доступ к 5G миллиардам обладателей смартфонов по всему миру.

В состав процессора входит функциональность Snapdragon Elite Gaming. Поддерживаются экраны с частотой обновления 120 Гц, 10-битный HDR и т.д. Модем Snapdragon X52 5G поддерживает полосы частот mmWave и ниже 6 ГГц со скоростью входящего соединения до 3,7 Гбит/с и исходящего 1,6 Гбит/с.

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Первым устройством на этом процессе станет Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition. Здесь предлагается экран 120 Гц и камера 64 Мп.