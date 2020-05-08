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Китайская компания OnePlus приступила к распространению бета-версии программного обеспечения OxygenOS для двух флагманских смартфонов, которые были представлены в 2017 году. Речь идёт о моделях OnePlus 5 и OnePlus 5T. Главным нововведением прошивки является операционная система Android 10. Также производитель отмечает добавление патча безопасности за апрель текущего года и улучшение работы режима разделения экрана.

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Устанавливать обновление придётся вручную. Скачать архив для OnePlus 5 можно здесь, а для продвинутой модели – здесь. Размер файла составляет 1,8 ГБ в обоих случаях. Загрузка начнётся автоматически. Компания предлагает пользователям два способа установки новой версии программного обеспечения OxygenOS. Об этом – далее.

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Первый вариант более простой. Загруженный архив необходимо скопировать в корневую папку накопителя, а затем нужно перейти в настройки смартфона и выбрать соответствующий файл в разделе обновления системы. Перед установкой прошивки рекомендуется сделать резервное копирование данных.

Второй способ установки OxygenOS на базе операционной системы Android 10 для смартфонов OnePlus 5 и OnePlus 5T точно удалит все данные из памяти, что стоит принимать во внимание. Позаботьтесь о том, чтобы все ваши файлы были сохранены на внешний накопитель, поскольку производитель не гарантирует работу OnePlus Switch.

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Для установки обновления скопируйте архив в корень хранилища и отключите смартфон. Далее нужно перейти в режим Fastboot Mode, зажав одновременно клавишу питания и кнопку повышения громкости. Затем следует выбрать язык и архив с файлами прошивки. Подтвердите намерение обновить смартфон и ждите, пока процедура завершится.

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Напомним, что оба смартфона заключены в цельнометаллический корпус и оборудованы процессором Snapdragon 835 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 64/128 ГБ, а ёмкость аккумулятора составила 3300 мАч. В каждой модели установлена сдвоенная основная камера разрешением 16 Мп + 20 Мп и 16-мегапиксельная фронтальная.

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OnePlus 5 оборудован дисплеем OLED диагональю 5,5 дюйма с соотношением сторон 16 к 9. В OnePlus 5T уже используется широкоформатная панель с пропорциями 2 к 1 и диагональю 6,01 дюйма. Как итог, сканер отпечатков пальцев отправила с лицевой панели на тыльную.