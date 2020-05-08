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Аналитическое агентство Canalys опубликовало список самых продаваемых смартфонов в первом квартале 2020 года. Перечень включает десять моделей, которые принадлежат лишь трём производителям.

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Согласно данным Canalys, самым популярным смартфоном начала 2020 года стал iPhone 11. Он был анонсирован в начале осени прошлого года. За первые три месяца этого года было продано более 18 млн экземпляров iPhone 11.

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На второе место аналитики определили сразу два устройства, подсчитав их суммарные продажи. Это модели Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. Их было реализовано более 8 млн. Напомним, что разница между двумя смартфонами заключается в том, что версия с приставкой T может похвастаться чипом NFC. Замкнул топ-3 Samsung Galaxy A51. Компания из Южной Кореи смогла продать более 6 млн моделей.

Всего в топ-10 вошло четыре смартфона производителя из Сувона. Причём сюда не попало ни одного флагмана. Так, на четвёртой строчке обосновался Samsung Galaxy A10s, а на седьмой и восьмой – Galaxy A20s и Galaxy A01 соответственно.

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Apple и Xiaomi имеют равное представительство в десятке – по три аппарата. На пятом месте находится Xiaomi Redmi Note 8 Pro, а на предпоследнем – Redmi 8A. Напомним, что семейство Redmi Note 8 недавно преодолело отметку 30 млн проданных смартфонов. Для этого трём моделям потребовалось примерно восемь месяцев.

Ещё два смартфона Apple расположились во второй половине списка. Открыл её iPhone 11 Pro Max, а замкнул – iPhone 11 Pro. Обе модели были выпущены в сентябре этого года, как и лидер рейтинга.