LG представила бюджетный смартфон с Quad-камерой за 90 долларов
В начале этого года компания LG анонсировала смартфон K51S, а сегодня презентовала более доступную модель. Новинка, которая появилась в один день с дизайнерским телефоном Velvet, называется LG K51.
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Смартфон оборудован 12-нанометровым мобильным процессором Helio P22 с максимальной тактовой частотой 2 ГГц в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище в новинке рассчитано на 32 ГБ. На борту устройства есть тройной слот для двух SIM-карт и карты памяти. Модель поддерживает microSD максимальным объёмом 2 ТБ, по словам производителя.
рекламаНа фронтальной панели установлен экран HD+ диагональю 6,5 дюйма с широкими дисплейными рамками и каплевидным вырезом. В небольшом полуострове находится фронтальная камера. Она поддерживает технологию распознавания лиц, но разрешение пока что не уточняется. Основная камера содержит три модуля. Есть главный на 13 Мп, широкоугольный на 5 Мп и вспомогательный на 2 Мп для анализа глубины. Светосила оптики – f/1,8, f/2,2 и f/2,4 соответственно.
Подсистема питания в LG K51 представлена несъёмным аккумулятором на 4000 мАч. Заряжается батарея через порт USB Type-C. Корпус смартфона защищён от воды, пыли и ударов по стандарту MIL-STD-810G. Модель работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie, которую дополняет надстройка LG UX. Также стоит отметить наличие стереодинамиков и разъёма для проводных наушников, клавишу для вызова голосового помощника Google Assistant и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне.
рекламаРекомендованная стоимость LG K51 составила 150 долларов. При этом сейчас смартфон продаётся по цене 90 долларов.
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