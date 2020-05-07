Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания LG вновь уделила вниманию смартфону Velvet. На этот раз производитель из Южной Кореи поделился стоимостью устройства. Слухи о цене были разные. Изначально говорилось, что первая модель серии, которая заменит флагманскую линейку G, будет стоить 750 евро. Позже появились слухи, что цена составит 500 евро. В итоге никто не угадал, но всё же реальная стоимость LG Velvet оказалась намного ближе к первой версии.

реклама

Новинка оснащена Full HD+ панелью с тонкими дисплейными рамками. Она построена на базе матрицы P-OLED, которая встречается во флагманских решениях компании из Сеула. Дисплей имеет интегрированный сканер отпечатков пальцев, а разрешение составляет 2460 х 1080 точек. Пропорции экрана – 20,5 к 9, а диагональ равна 6,8 дюйма.

реклама

LG долгое время не показывала лицевую часть смартфона либо демонстрируя лишь эскизные изображения без фронтальной камеры. Как оказалось, в экране есть небольшой каплевидный вырез, в котором и расположилась камера для селфи. В её основе лежит 16-мегапиксельная матрица.

LG Velvet несёт на борту среднеуровневый мобильный процессор Snapdragon 765 в паре 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище типа UFS 2.1 рассчитано на 128 ГБ и поддерживает возможность расширения картами microSD. Однокристальная система имеет пиковую частоту 2,2 ГГц, графическое ядро Adreno 620, интегрированную модемную плату Snapdragon X52 для работы 5G и выполняется в соответствии с нормами технологии 7-нм.

реклама

Подсистема питания смартфона представлена аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Мощность не уточняется. На тыльной стороне новинки установлена основная камера с оптической стабилизацией изображения. Она осталась без телеобъектива и получила три модуля, т.е. возможность оптического зума не предусмотрена. Главный модуль имеет разрешение 48 Мп. Для размытия фона применяется 5-мегапиксельный датчик изображения. Разрешение широкоугольного модуля составило 8 Мп.

реклама

Смартфон получил поддержку работы с цифровым пером Wacom, которое может распознавать до 4096 степеней нажатия. В программном обеспечении есть приложение Nebo, которое упрощает набор текста с помощью стилуса. Работает модель на базе операционной системы Android 10 с оболочкой LG UI. Также отметим защиту по стандарту американской военной армии MIL-STD-810G наряду с IP68, порт USB-C, NFC и разъём для наушников.

LG Velvet оценили в 700 евро. Смартфон уже поступил в продажу в Южной Корее. Покупателям новинка доступна в цветовых окрасах Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green и Illusion Sunset. О сроках выхода устройства в Европе будет объявлено в течение ближайших нескольких недель.