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Китайская компания Huawei в течение нескольких часов анонсировала сразу пять новых продуктов. Вчера ночью она презентовала два бюджетных смартфона и планшетный компьютер, а сегодня модельный ряд производителя из Поднебесной пополнился упрощёнными наушниками FreeBuds третьего поколения и ещё одним доступным смартфоном.

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О Huawei Y6p мы писали вчера. Практически вся информация подтвердилась. Смартфон получил чип Helio P22 в паре с 3 ГБ ОЗУ и накопитель вместимостью 64 ГБ. Подсистема питания представлена аккумулятором на 5000 мАч, который заряжается через micro-USB. На тыльной панели установлено три модуля разрешением 13 Мп, 2 Мп и 5 Мп, дактилоскопический сканер и вспышка. Разрешение фронтальной камеры составило 8 Мп. Она обосновалась в каплевидном вырезе вверху 6,3-дюймового HD+ экрана.

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Как и предполагалось, новинка осталась без сервисов Google, хотя железо позволяет использовать их. Смартфон получил Huawei Mobile Services в составе прошивки EMUI 10.1 на базе операционной системы Android 10. Об NFC информации нет. Стоимость Huawei Y6p составила 165 евро. Сегодня, 6 мая, на новинку можно оформить предварительный заказ и получить скидку в размере 40 евро. Отметим, что в Азии смартфон стоит 139 долларов. Доступно устройство в фиолетовом, зелёном и чёрном цветах.

Вторая новинка называется Huawei Y5p. Это ещё более скромный аппарат. Он оснащён матрицей TFT LCD формата HD+. Диагональ составляет 5,45 дюйма. Спереди установлен 5-мегапиксельный сенсор фронтальной камеры, а сзади – основная камера с 8-Мп матрицей во главе. Сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет.

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Новинка несёт на борту тот же чип Helio P22. Объём ОЗУ уменьшен до 2 ГБ, а встроенной памяти предусмотрено 32 ГБ. За питание отвечает аккумулятор на 3020 мАч, для подзарядки которого предусмотрен порт micro-USB. Huawei Y5p оценили в 125 евро, при этом по предзаказу смартфон доступен за 85 евро. Он будет продаваться в чёрной, мятной и синей расцветках с предустановленной операционной системой Android 10 и надстройкой EMUI 10.1 без сервисов Google.

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Третий смартфон был представлен сегодня утром. Он называется Huawei Y8s и отличается наличием широкой «чёлки» на лицевой панели. Производитель позиционирует новинку в качестве подходящего решения для любителей делать селфи задёшево.

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Фронтальная камера представлена двумя модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп. Светосила оптики – f/2 и f/2,4 соответственно. Жидкокристаллический дисплей имеет диагональ 6,5 дюйма и формат Full HD+. На тыльной стороне расположены двумя модуля камеры с разрешением 48 Мп и 2 Мп, вспышка и биометрический сканер для разблокировки.

Сердцем Huawei Y8s стал мобильный процессор Kirin 710, выполненный по 12-нанометровой технологии. Чип имеет ядра Cortex-A73 и Cortex-A53 с частотой от 1,7 ГГц до 2,2 ГГц. За обработку графику отвечает видеоускоритель Mali-G51 с квартетом ядер. Однокристальную систему поддерживают 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель может иметь вместимость 128 ГБ или 64 ГБ в зависимости от модификации. Слот для расширения хранилища также имеется.

Подсистема питания в новинке представлена аккумулятором на 4000 мАч. Из остального отметим EMUI 9.1 на базе ПО Android 9.0 Pie, наличие сервисов Google, размеры 162,4 х 77,1 х 8,1 мм и массу 180 г. Цена Huawei Y8s пока что не уточняется.

Также сегодня компания показала полностью беспроводные наушники FreeBuds 3i. Они получили поддержку Bluetooth 5.0, шесть микрофонов на двоих, активное шумоподавление и могут похвастаться высоким качеством звука во время разговоров.

Автономность составляет 3,5 часа. Кейс продлевает время работы до 14,5 часа. Выделим также поддержку сенсорного управления и массу 5,5 грамма. Футляр весит 51 грамм. Стоимость Huawei FreeBuds 3i составила 100 евро.

Завершаем заметку планшетном, анонсированным накануне. Модель называется Huawei MatePad T8. Она получила 8-дюймовый экран LCD с разрешением 1200 х 800 точек, фронтальную камеру на 2 Мп, основную на 5 Мп и процессор MediaTek MTK8768.

Чипсет работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных есть накопитель на 16 ГБ или 32 ГБ в зависимости от выбранной версии. Ёмкость АКБ составила 5100 мАч. Также имеется операционная система Android 10 с прошивкой EMUI 10.1 без сервисов Google. Цена Huawei MatePad 8 составила 100 евро. В продаже модель появится в этом месяце в синем цвете.