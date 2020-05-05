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Компания Huawei готовит к выходу новый смартфон бюджетного уровня. Он будет называться Huawei Y6p. Премьера модели ожидается в ближайшее время, но точная дата выхода пока что неизвестна. Зато все ключевые технические характеристики и пресс-изображения уже появились на просторах Интернета.

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В основу смартфона будет положен 12-нанометровая система-на-кристалле Helio P22 производства тайваньского чипмейкера MediaTek. Эта мобильная платформа была анонсирована два года назад. Изделие имеет восемь ядер с частотой от 1,5 ГГц до 2,0 ГГц и графику PowerVR GE8320.

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Huawei Y6p достанется 3 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище, рассчитанное на 64 ГБ. Также будет доступен слот под карту microSD. Подсистема питания в смартфоне будет представлена аккумулятором ёмкостью 5000 мАч без поддержки быстрой зарядки. АКБ будет заряжаться через порт micro-USB.

На лицевой стороне грядущей новинки расположится матрица LCD формата HD+ с разрешением 1600 х 720 точек. Диагональ составит 6,3 дюйма. Для 8-мегапиксельной фронталки будет предусмотрен каплевидный вырез. Основная камера разрешением 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп в паре со сканером отпечатков пальцев расположится на тыльной панели.

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Работать модель будет под управление Android 10. Версия оболочки EMUI не уточняется. Судя по рендеру лицевой панели, где можно видеть рекламу AppGallery, смартфон останется без сервисов Google, несмотря на использование старого процессора. Из остального отметим пластиковый корпус габаритами 159 х 74 х 9 мм, массу 185 г и наличие чипа NFC. Стоимость Huawei Y6p составит порядка 150 долларов. Покупателям смартфон будет доступен в чёрной, фиолетовой и изумрудной расцветках.