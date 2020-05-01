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Сегодня мы писали о том, что шесть смартфонов китайского производственного гиганта Huawei, продающиеся в Европе, получат оболочку EMUI 10 на Android 10 в июне. Хотя изначально распространение обновления программного обеспечения намечалось на начало мая. Теперь компания из Поднебесной поделилась списком всех моделей, которые до конца первой половины года всё-таки получат прошивку EMUI 10 со свежей версии операционной системы Google.

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Для начала отметим, что одиннадцать смартфонов Huawei уже работают на базе европейской версии программного обеспечения EMUI 10. Это флагманы Huawei P30 и P30 Pro, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G и Mate 20 RS Porsche Design, а также более скромные Huawei P smart+ 2019, P smart Pro, P smart 2019 и P30 Lite со 128 ГБ встроенной памяти.

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В это время китайский производитель уже обновляет среднебюджетные модели Huawei Mate 20 Lite и Huawei P smart Z с выдвижной фронтальной камерой. Кроме того, к концу мая Android 10 в составе прошивки EMUI 10 придёт на Huawei P30 Lite New Edition и на обычный P30 Lite, но уже с 256 ГБ постоянной памяти.

Как мы уже писали сегодня в отдельной заметке, в июне EMUI 10 станет доступна для флагманских смартфонов 2017 и 2018 годов, которые представляют семейства Huawei P20 и Huawei Mate 10. В этот же список входят две премиальные модели Porsche Design. Как стало известно, для Mate RS Porsche Design обновление выйдет в начале следующего месяца, тогда как на пять других устройств «апдейт» прилетит спустя пару недель.