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Китайская компания Huawei не спешит распространять программное обеспечение EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для смартфонов, продающихся в Европе. Разочаровываться стоит не всем владельцам устройств Huawei, а только обладателям шести моделей.

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На май производителем был запланирован старт распространения европейской версии программного обеспечения EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для трёх флагманов 2018 года и трёх флагманов 2017 года. Речь идёт о моделях Huawei P20, P20 Pro, Mate RS Porsche Design, Mate 10, Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design. Напомним, что на днях последние три устройства в Китае уже успели обзавестись EMUI 10.1 на Android 10. Как стало известно, смартфоны должны начать получать обновление предположительно в середине следующего месяца.

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Напомним, что все шесть моделей несут на борту мобильный процессор Kirin 970 AI, с помощью которого, как оказалось, можно управлять транспортным средством Porsche. Смартфоны зарекомендовали себя в качестве достойных решений для любителей мобильной фотографии. Во всех флагманах есть 20-мегапиксельный чёрно-белый модуль.

Huawei P20 Pro стал первым в мире смартфоном с тройной основной камерой. Он также может похвастаться наличием телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом, чего в 2018 году не могли предложить конкуренты. Также стоит отметить премиальную модель Mate RS Porsche Design. Она обладает кожаной тыльной панелью со стеклянной вставкой и до сих пор является единственным в мире смартфоном, у которого есть два сканера отпечатков пальцев – на тыльной панели и под дисплеем.