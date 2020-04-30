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Три смартфона Huawei 2017 года получили прошивку EMUI 10.1

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Компания Huawei продолжает обновлять свои смартфоны до EMUI 10.1. На этот раз последняя версия программного обеспечения стала доступна для трёх моделей из 2017 года. Все они не только представляют флагманский сегмент, но и входят в одно семейство. Речь идёт о Huawei Mate 10, версии Pro и Mate 10 Porsche Design.

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Все три смартфона вышли в ноябре 2017 года с предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo в составе прошивки EMUI 8. Во флагманах дебютировал 10-нанометровый флагманский процессор Kirin 970 AI, с помощью которого модель Mate 10 Porsche Design удалось использовать для управления автомобилем Porsche.

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В зависимости от смартфона под капотом может быть установлено от 4 ГБ до 6 ГБ оперативной памяти и от 64 ГБ до 256 ГБ энергонезависимой. Во флагманах 2,5-летней давности есть стереодинамики, NFC основная камера разрешением 12 Мп + 20 Мп и 8-мегапиксельная фронталка.

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Huawei Mate 10 имел относительно устаревший дизайн на момент анонса. Он получил дисплей LCD с соотношением сторон 16 к 9, а сканер отпечатков пальцев расположился на лицевой стороне. Диагональ составила 5,9 дюйма, а разрешение 1440 х 2560 точек.

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В Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design установлены 6-дюймовые широкоформатные матрицы OLED формата Quad HD+, а сканеры отпечатков пальцев расположены на задней стороне. Кроме того, более продвинутые флагманы могут похвастаться наличием защиты от воды и пыли по стандарту IP67.

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Напомним, что задачей EMUI 10.1 является обеспечение плавного отказа от сервисов Google в смартфонах Huawei. Свежая версия прошивки, дебютировавшая в семействе Huawei P40, приносит голосового помощника Celia, приложение для видеосвязи MeeTime, а также ряд новых функций. Со списком ключевых нововведений вы можете ознакомиться тут.

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