Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Huawei продолжает обновлять свои смартфоны до EMUI 10.1. На этот раз последняя версия программного обеспечения стала доступна для трёх моделей из 2017 года. Все они не только представляют флагманский сегмент, но и входят в одно семейство. Речь идёт о Huawei Mate 10, версии Pro и Mate 10 Porsche Design.

реклама

Все три смартфона вышли в ноябре 2017 года с предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo в составе прошивки EMUI 8. Во флагманах дебютировал 10-нанометровый флагманский процессор Kirin 970 AI, с помощью которого модель Mate 10 Porsche Design удалось использовать для управления автомобилем Porsche.

реклама

В зависимости от смартфона под капотом может быть установлено от 4 ГБ до 6 ГБ оперативной памяти и от 64 ГБ до 256 ГБ энергонезависимой. Во флагманах 2,5-летней давности есть стереодинамики, NFC основная камера разрешением 12 Мп + 20 Мп и 8-мегапиксельная фронталка.

реклама

Huawei Mate 10 имел относительно устаревший дизайн на момент анонса. Он получил дисплей LCD с соотношением сторон 16 к 9, а сканер отпечатков пальцев расположился на лицевой стороне. Диагональ составила 5,9 дюйма, а разрешение 1440 х 2560 точек.

реклама

В Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design установлены 6-дюймовые широкоформатные матрицы OLED формата Quad HD+, а сканеры отпечатков пальцев расположены на задней стороне. Кроме того, более продвинутые флагманы могут похвастаться наличием защиты от воды и пыли по стандарту IP67.

реклама