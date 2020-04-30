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Недавно американская компания AMD пополнила ассортимент настольных процессоров семейства Ryzen 3000 двумя новыми решениями стоимостью 120 долларов и 100 долларов. Это соответственно Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100.

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Младшая модель имеет четыре ядра, в каждом из которых выполняется по два потока. На официально сайте производителя указано, что номинальная частота составляет 3,6 ГГц, а пиковая в режиме однопоточной нагрузки – 3,9 ГГц.

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Но, как оказалось, процессор может разгоняться до 4,4-4,5 ГГц. Именно до таких значений удалось поднять частоту CPU, о чём свидетельствуют данные из программного обеспечения 3DMark. Причём речь идёт о частоте сразу всех четырёх процессорных ядер. Соответствующими скриншотами поделился сетевой информатор _rogame на своей странице в Twitter.

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При цене в 100 долларов у Ryzen 3 3100 есть все шансы стать весьма популярным процессором для настольных компьютеров в 2020 году. О возможностях CPU в играх судить пока рано, но повышение частоты до 4,5 ГГц сулит существенный прирост производительности.

Напомним, что Ryzen 3 3100 – 7-нанометровый процессор с разблокированным множителем. Он имеет 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и поддерживает PCI Express 4.0. Величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. CPU ориентирован на установку в разъём Socket AM4.