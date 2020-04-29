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Samsung Galaxy Fold 2 получит 120-Гц дисплей и будет стоить на 100-200 долларов дешевле оригинальной модели

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В этом году компания Samsung представит ещё как минимум два флагмана. Это будут фаблет Galaxy Note20 и сгибаемая модель Galaxy Fold 2. Оба устройства будут анонсированы на одном мероприятии в конце лета. Сейчас стало известно, что Samsung Galaxy Fold 2 может оказаться немного дешевле, чем оригинальная модель, которая вышла в прошлом году.

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Galaxy Fold второго поколения получит два экрана. Разрешение большего составит 1689 х 2213 пикселей, а диагональ – 7,59 дюймов. Он будет выделяться частотой обновления 120 Гц. Второй дисплей будет иметь размер 6,23 дюйма по диагонали и разрешение 2267 х 819 точек, но частота обновления снизится до стандартных 60 Гц. В основу каждого ляжет панель Flexible Dynamic AMOLED.

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Основная камера будет представлена тремя модулями. Разрешение главного составит 64 Мп, а широкоугольного – 16 Мп. Компанию им составит телеобъектив на 12 Мп. Аппаратная платформа будет построена вокруг флагманского процессора Snapdragon 865. Объём оперативной памяти не уточняется, а вместимость внутреннего хранилища составит 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от комплектации.

Ожидается, что в смартфоне будет установлено тонкое стекло Ultra Thin Glass, которое применяется в Galaxy Z Flip, первом сгибаемом телефоне компании в 2020 году. Будущая новинка получит поддержку работы с фирменным цифровым пером S-Pen. Также отметим наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки проводным путём.

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Точная цена Samsung Galaxy Fold 2 пока что не озвучена. При этом есть информация, что смартфон будет стоить примерно на 100-200 долларов дешевле в базовой модификации, чем Galaxy Fold первого поколения. Последний поступил в продажу в США по цене от 1899 долларов. Таким образом, грядущая новинка может быть оценена примерно в 1700-1800 долларов.

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