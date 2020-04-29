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Honor представила в России три бюджетных смартфона стоимостью от 6990 рублей

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Компания Honor привезла в Россию три новых недорогих смартфона. Две модели несут на борту NFC. Они называются Honor 9A и Honor 9C. В Honor 9S чип отсутствует.

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Все три новинки работают под управлением операционной системы Android 10 и не имеют сервисов Google Mobile Services. Вместо них есть предустановленное программное обеспечение Huawei Mobile Services. Для работы функции бесконтактной оплаты предусмотрено приложение «Кошелёк».

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Honor 9C – самый дорогой аппарат. Он работает на базе мобильного процессора Kirin 710A в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Встроенный флэш-накопитель характеризуется вместимостью 64 ГБ. На лицевой панели смартфона установлен дисплей HD+ диагональю 6,39 дюйма с перфорацией под 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Подсистема питания представлена аккумулятором на 4000 мАч. На тыльной стороне Honor 9C установлен биометрический сенсор. Там же находится и основная камера. Она представлена тройным модулем. Венцом системы является 48-мегапиксельный датчик изображения.

Honor 9A оборудован 6,3-дюймовым дисплеем формата HD+. Фронтальная камера тоже имеет разрешение 8 Мп, но для неё предусмотрен каплевидный вырез. Основная камера представлена модулями на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

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Аппаратная платформа построена вокруг скромного мобильного процессора MediaTek MT6762R, он же Helio P22. Однокристальную систему дополняют 3 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 64 ГБ. За питание в смартфоне отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

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Наконец, Honor 9S – самая скромная из трио новинок. Она лишена не только чипа NFC, но и сканера отпечатков пальцев. Смартфон работает на том же процессоре, что и предыдущая модель. Только оперативной памяти предусмотрено 2 ГБ, а объём встроенного хранилища составил 32 ГБ.

В смартфоне используется основная камера разрешением 8 Мп + 2 Мп и 5-мегапиксельная фронталка. Дисплей построен на базе матрицы формата HD+. Размер составляет 5,54 дюйма по диагонали. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 3020 мАч.

Honor 9S компания оценила в 6990 рублей. Он появится в чёрной, синей и красной расцветках корпуса. Стоимость Honor 9C и Honor 9A в рознице составила соответственно 12 990 рублей и 10 990 рублей. Первая модель будет доступна в чёрном и синем цветах, а вторая – в зелёном, голубом и чёрном. Старт продаж запланирован на 4 мая текущего года. Первые покупатели в подарок получат спортивный браслет Honor Band 4 Running или Honor Band 5 в зависимости от выбранной модели.

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