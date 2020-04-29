Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания HMD Global представила в России свой новый смартфон. Он называется Nokia 5.3. Мировая премьера модели состоялась 19 марта 2020 года. В Европе за устройство просят порядка 210 евро (17 000 рублей). В России смартфон оказался немного дешевле, но обо всём по порядку.

реклама

Nokia 5.3 – это представитель среднебюджетного уровня с соответствующим аппаратным обеспечением. Вычислительным центром выступает система-на-чипе Snapdragon 665, выполненная по нормам 11-нанометровой технологии. Оперативной памяти модель предлагает 3/4 ГБ в зависимости от конфигурации. Накопитель в обоих случаях имеет вместимость 64 ГБ.

реклама

Смартфон получил тыльную камеру с четырьмя модулями. Разрешение составляет 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. 5-мегапиксельный модуль дополняется широкоугольной оптикой. Фронтальная камера построена на 8-мегапиксельном датчике изображения.

На лицевой стороне установлен дисплей LCD формата HD+. Его размер составляет 6,55 дюйма по диагонали, а пиковая яркость – 450 нит. Подсистема питания представлена встроенной батареей на 4000 мАч с 10-ваттной зарядкой по проводу.

реклама

Nokia 5.3 работает под управлением операционной системы Android 10 без дополнительного программного обеспечения поверх неё. Компания заверила, что обновит ПО до Android 11 и Android 12 в будущем.

В арсенал вошли NFC, USB-C, разъём для наушников и Wi-Fi 5. Биометрический сканер установлен на тыльной стороне. Задник и рамка изготовлены из пластика, а лицевая панель обзавелась стеклом Gorilla Glass третьего поколения. Размеры корпуса составили 164,3 х 76,6 х 8,5 мм, а весит новинка 185 г.

реклама

На данный момент Nokia 5.3 доступен для предварительного заказа на официальном сайте компании. Смартфон будет предлагаться покупателям только в чёрном цвете по цене 14 990 рублей и 15 990 рублей в зависимости от объёмов оперативной памяти.