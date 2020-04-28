Samsung Galaxy A21s получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, NFC и будет стоить менее 200 долларов
Южнокорейская компания Samsung готовит к выходу смартфон Galaxy A21s. Он станет преемником модели Galaxy A20s, которую представили в начале осени прошлого года.
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Грядущая новинка получит 6,55-дюймовый дисплей IPS формата HD+ с разрешением 720 х 1600 точек. В основной камере будут установлены 48-мегапиксельный главный и 8-мегапиксельный широкоугольный модули, а также 2-мегапиксельный сенсор для измерения глубины резкости или макросъёмки. Разрешение фронталки составит 13 Мп.
рекламаКакой процессор будет положен в основу Samsung Galaxy A21s, пока что не уточняется. При этом известно, что однокристальная система будет дополнена 3 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составит 64 ГБ. Отметим, что Galaxy A20s предлагается пользователям в модификациях 3 ГБ + 32 ГБ и 4 ГБ + 64 ГБ, а на борту установлен мобильный процессор Snapdragon 450.
Главной фишкой будущей новинки станет аккумулятор. По сравнению с предшественником ёмкость вырастет на 25% и составит 5000 мАч. Смартфону также обещают слот для карты памяти, порт micro-USB, сканер отпечатков пальцев, поддержку работы с двумя SIM-картами, гнездо под наушники, Bluetooth 5.0 и чип NFC.
рекламаДата презентации Samsung Galaxy A21s пока что не уточняется. Стоить модель будет менее 200 долларов. Предполагается, что цена составит порядка 180 долларов. В продажу смартфон поступит в белой, чёрной и синей расцветках корпуса.
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